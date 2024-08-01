Путин встретил во Внуково вернувшихся после обмена россиян

«Глава государства лично приехал в аэропорт, где приземлился борт», - сообщило агентство.

До этого в ФСБ заявили о возвращении на Родину восьми россиян , которые были задержаны или находились в местах заключения в ряде натовских стран.

На Родину вернулась большая группа граждан. Это Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также Вадим Соколов (Красиков) и Владислав Клюшин.

Также ФСБ опубликовала кадры посадки в автобус в Анкаре заключенных, которых обменяли на россиян. В их числе оказались Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.