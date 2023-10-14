«Путин все отключит». Экс-глава Интерпола в Швеции забил тревогу из-за необычной проблемы
Отказ Швеции от наличных денег якобы приведет к угрозе национальной безопасности. Такое предположение высказал бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон. Свое мнение он выразил в беседе с The Telegraph.
«Люди начали сознавать, что [президенту России] Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить», - предположил Эрикссон.
Упор на цифровые платежи, по мнению экс-главы Интерпола, приведет к рискам в случае отключения электроэнергии или при масштабной кибератаки на Швецию. Отказ от наличных денег, по его словам, может также усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана.
В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шведские власти развернули русофобскую кампанию против живущих в стране россиян, которых насчитывается не меньше 20 тысяч человек. Она добавила, что развернутая русофобская кампания уже дала свои плоды.