12 февраля 2025, 17:38

Путин впервые поговорил по телефону с главой переходного периода Сирии

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с главой переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Путин подчеркнул готовность России содействовать улучшению обстановки в стране и диалогу с участием всех этнических и религиозных групп.

Российский лидер пожелал Шараа успехов в решении задач, диалог в Кремле назвали конструктивным и содержательным.

Ранее министр обороны сирийского переходного правительства Мурхаф Абу Касра назвал условие, при котором в стране сохранятся российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме. По его словам, Сирия не против воинского контингента, но при условии, если ей самой это будет выгодно.

Сирия Россия Владимир Путин Захват власти в Сирии
12 февраля 2025, 18:08
Власти США нашли применение миллиардам долларов закрытого USAID
Global Look Press
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Власти США планируют перенаправить часть денег, выделявшихся Агентству по международному развитию (USAID), инвестиционному госагентству, финансирующему проекты частного сектора за пределами страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство, носящее аббревиатуру DFC, появилось в первое президентство Дональда Трампа и помогает инвесторам, желающим вложить деньги за границей.

Ранее Трамп и бизнесмен Илон Маск высказались о USAID в схожем ключе.

Президент США назвал решение реформировать организацию необратимым и подчеркнул, что коррупция и мошенничество в ней были на «невиданном уровне».

В свою очередь, руководитель Департамента эффективности государственного управления назвал USAID преступной организацией , которой «пора умереть».

США Дональд Трамп Илон Маск
12 февраля 2025, 15:24
Орбан призвал отменить санкции против России в сфере энергетики
РИА «Новости»
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Санкции против России в сфере энергетики необходимо отменить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште.

«Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений», - подчеркнул он.

Орбан назвал энергетическую политику Евросоюза провальной и подчеркнул, что важнейшие ее последствия еще впереди.

Ранее венгерский премьер в интервью рассказал, что чувствовал себя паршивой овцой из-за регулярного давления со стороны США и ЕС. По его словам, ситуация начала меняться после прихода к власти Дональда Трампа.

В конце января Венгрия согласилась продлить антироссийские санкции только после того, как Еврокомиссия пообещала ей добиться от Украины возобновить транзит российского газа.

Венгрия Газ Санкции Россия Экономика Виктор Орбан
12 февраля 2025, 14:22
В США потребовали аннулировать награды трансгендеров за школьные соревнования
Unsplash
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Министерство образования США потребовало аннулировать награды трансгендерных* спортсменов на школьных и студенческих соревнованиях. Об этом сообщил телеканал NBC.

Судя по заявлению ведомства, награды спортсменам, идентифицирующим себя как женщины, но физиологически являющимися мужчинами, вручили по ошибке.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ , который запрещает тем, кто родился мужчинами, участвовать в женских спортивных соревнованиях. Сразу после инаугурации он заявил, что добьется признания в стране только двух полов - мужского и женского.

В этом Трампа поддерживает и Илон Маск , чей собственный сын Ксавье вопреки воле отца сменил пол и после поражения демократов на президентских выборах уехал из страны.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Спортсмены Награды ЛГБТ Дональд Трамп Образование
12 февраля 2025, 13:52
Кандидат в президенты Абхазии Гунба призвал не нагнетать общество перед выборами
РИА «Новости»
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Радикальные заявления сторонников кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы раскачивают и создают напряжение в обществе перед голосованием. Как сообщил RT, с таким заявлением в ходе дебатов выступил второй кандидат на пост лидера республики Бадра Гунба.

Так он оценил выступление сторонницы своего оппонента Розы Барриц, заявившей, что в случае поражения Ардзинбы на выборах страну охватит гражданская война.

«Это недопустимое высказывание, которое, к сожалению, сталкивает наше общество. Мы вместе с вами должны оценивать и снимать эту напряженность», - заявил Гунба.

На пост президента Абхазии претендуют пять человек. Кроме Ардзинбы и Гунбы, свои кандидатуры выставили Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

Все пятеро политиков приняли участие в трехчасовых дебатах. По итогам встречи они договорились признать результаты голосования жителей вне зависимости от того, кто одержит победу. Досрочные выборы пройдут в Абхазии в ближайшую субботу 15 февраля.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025

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