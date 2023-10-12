Путин возложил венок к мемориальному комплексу в Киргизии
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Киргизию возложил венок к мемориальному комплексу «Ата-Бейит». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Мемориал посвятили памяти погибших в ходе событий 1916 года. Также церемонию посетили киргизский коллега Путина Садыр Жапаров и глава Минкульта республики Алтынбек Максутов.
Комплекс включает в себя музей, культурные экспозиции и ряд памятников-мемориалов.
Утром в четверг, 12 октября, российский лидер прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Глава государства провел переговоры с президентом республики Жапаровым, стороны обсудили двухстороннее сотрудничество.
Кроме того, Путин присоединится к мероприятию в честь 20-летия с момента появления в городе Кант Чуйской области военной базы ОДКБ, которая стала часть Коллективных сил быстрого развертывания.
В пятницу, 13 октября, Путин примет участие в Совете глав стран СНГ в Бишкеке, на котором члены организации обсудят актуальную повестку и подведут итоги сотрудничества за год.