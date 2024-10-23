Путин в начале встречи с Эрдоганом выразил ему соболезнования в связи с терактом в Анкаре
Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани началась с соболезнований. Глава государства принес турецкому лидеру соболезнования в связи с терактом в Анкаре.
«Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. СМИ сообщают о теракте в Турции», - сказал Путин.
Президент отметил, что позиция России понятна: страна с осуждением относится к любым проявлениям подобного рода независимо от их мотивации.
Взрыв в районе Кахраманказан в Анкаре раздался днем 23 октября. Неизвестные устроили теракт у здания турецкой корпорации Tusaş, которая занимается производством военных самолетов и космического оборудования. После этого началась стрельба.
Известно минимум о четырех погибших и 14 раненых. Расследованием теракта занялась Генпрокуратура Анкары.