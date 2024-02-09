«На самом деле, запрет Зеленского на мирные переговоры является серьезной дипломатической ошибкой, и он несет полную ответственность за это политическое решение», - сказал он.

Энгин Озер заявил, что подход России не менялся на протяжении всего конфликта, и в интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин напомнил о желании разрешить конфликт дипломатически. По словам аналитика, переговоры могли проходить как открыто, так и тайно. Он заявил, что они необязательно привели бы к капитуляции одной из стран.

Политолог Богдан Безпалько заявил, что интервью с президентом прорвало информационную блокаду. Он объяснил, что цель этого разговора - показать, что Россия не такая агрессивная и бескомпромиссная.