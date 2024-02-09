09 февраля 2024, 10:50

Путин в интервью Карлсону указал на большую дипломатическую ошибку Зеленского

РИА «Новости»
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Запретив переговоры с Россией, президент Украины Владимир Зеленский совершил большую дипломатическую ошибку. Он взял на себя ответственность за срыв дипломатического разрешения конфликта, заявил РИА «Новости» турецкий аналитик Энгин Озер.

«На самом деле, запрет Зеленского на мирные переговоры является серьезной дипломатической ошибкой, и он несет полную ответственность за это политическое решение», - сказал он.

Энгин Озер заявил, что подход России не менялся на протяжении всего конфликта, и в интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин напомнил о желании разрешить конфликт дипломатически. По словам аналитика, переговоры могли проходить как открыто, так и тайно. Он заявил, что они необязательно привели бы к капитуляции одной из стран.

Политолог Богдан Безпалько заявил, что интервью с президентом прорвало информационную блокаду. Он объяснил, что цель этого разговора - показать, что Россия не такая агрессивная и бескомпромиссная.

Владимир Зеленский Международные отношения Переговоры Владимир Путин Отношения России и Украины Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 11:29
Россия предупредила Евросоюз о последствиях 13-го пакета санкций
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Если Евросоюз введет очередной пакет санкций, Россия минимизирует их влияние и примет ответные меры. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил об этом ТАСС.

«Конечно, все это будет внимательно изучено. И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций , во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», - сказал он.

Новый пакет антироссийских санкций станет 13-м, его планировали приурочить к годовщине спецоперации на Украине. Еврокомиссия предложила расширить черный список физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах наказать тех, кто помогал обходить прежние рестрикции.

Среди предложенных мер - ограничить поездки российских дипломатов в Шенгенской зоне. МИД России пригрозил Евросоюзу «соответствующим вознаграждением» за этот запрет.

Дипломатия Международные отношения Санкции Россия Евросоюз Экономика
09 февраля 2024, 11:17
Мужчина открыл стрельбу на рынке в районе Тбилиси
piqsels
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На рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси мужчина открыл огонь. Погибли четыре человека. Об этом сообщило МВД Грузии.

По данным грузинского ведомства, огонь открыл мужчина 1988 года рождения. Он сделал несколько выстрелов на территории рынка.

В результате происшествия, как уточнили в ведомстве, погибли четыре человека. Один из них - дядя предполагаемого стрелка, который работал на рынке Рустави. Еще один раненый - двоюродный брат злоумышленника. Сколько человек пострадало, в министерстве внутренних дел Грузии не уточнили.

Известно, что всех раненых отправили в госпиталь. Полицейские сразу на рынке арестовали стрелка. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Недавно на улицах Черкесска гости на азербайджанской свадьбе начали стрелять из автоматов. Это напугало местных жителей, которые вызвали полицию.

Грузия Стрельба Мужчины
09 февраля 2024, 11:14
Роналду вытер промежность шарфом с символикой выигравшего матч «Аль-Хиляля»
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Футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду проявил неуважение к команде «Аль-Хиляль» после ее победы в товарищеском матче, вытерев промежность шарфом с ее символикой. На это обратило внимание РИА «Новости».

Матч за сезонный Кубок Эр-Рияда, состоявшийся 8 февраля, завершился со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». После игры, направляясь в подтрибунное помещение, Роналду поднял брошенный ему шарф команды-соперника, засунул себе в шорты, вытерся и выбросил.

Это была первая для португальского футболиста игра после травмы. Он провел на поле весь матч и на 54-й минуте получил желтую карточку.

По итогам 2023 года Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром. Нападающий саудовского клуба и сборной Португалии забил 54 гола. В 2016 и 2017 годах он становился лучшим футболистом года по версии ФИФА. В 2023-м титул уже в третий раз достался нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Спортсмены Футбол Криштиану Роналду
09 февраля 2024, 11:03
Действия России в Арктике напугали Запад
РИА «Новости»
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Западные страны могут лишиться влияния в Арктике из-за сотрудничества России и Китая. Такой вывод сделала британская газета Daily Mail на основе отчета информационно-аналитической фирмы Strider Technologies.

Авторы отчета указали со ссылкой на данные частной разведки, что после 24 февраля 2022 года Россия и Китай активизировали сотрудничество в Арктике. Этот союз может стать противовесом альянсам под руководством США, отметило британское издание.

«В результате Запад, возможно, никогда не догонит их и может навсегда уступить контроль над Атлантикой Китаю и России», - написали авторы публикации.

Соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск в комментарии NBC News обратил внимание, что Арктика всегда казалась США второстепенной задачей, поэтому американцы не уделяли ей должного внимания. В итоге Россия обогнала Соединенные Штаты в этом регионе на 10 лет или более, подчеркнул эксперт. У США же, по словам Левеска, есть только один действующий ледокол, построенный еще в 1970-е годы.

Специалист добавил, что Россия использовала трансграничные партнерства и участие частного сектора в освоении Арктики и показала более эффективный подход, чем у Запада.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что США не смогут смириться с победой России на Украине, поэтому пойдут на провокацию в другом регионе. По мнению ученого, американцы могут использовать Арктику для конфликта с РФ.

Россия Арктика Запад Китай

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