Путин в беседе с Карлсоном намекнул на обмен Гершковича

Глава государства не называл имен, но направил Западу четкий и ясный сигнал, подчеркнул политолог. По словам Саймса, Путин подробно рассказал о своей позиции по обмену Гершковича.

«Путин объяснил, как он видит возможность разрешения этой ситуации, и, не называя имен, достаточно четко сформулировал, в ком Россия заинтересована в качестве человека, которого нужно было бы выпустить коллективному Западу», - объяснил телеведущий.

Путин в интервью Карлсону заявил, что обвиненный в шпионаже журналист работал на американскую разведку. Российский лидер отметил, что страна сделала уже достаточно жестов доброй воли и «исчерпала все лимиты». В The Wall Street Journal предположили, что Гершковича освободят в ближайшее время.