10 февраля 2024, 18:05

Путин в беседе с Карлсоном намекнул на обмен Гершковича

Пресс-служба Кремля
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Президент Путин во время интервью с американским репортером Такером Карлсоном четко сформулировал, на кого Россия может обменять обвиненного в шпионаже журналиста Эвана Гершковича. Об этом рассказал ведущий программы «Большая игра» Дмитрий Саймс, сообщило издание News.ru.

Глава государства не называл имен, но направил Западу четкий и ясный сигнал, подчеркнул политолог. По словам Саймса, Путин подробно рассказал о своей позиции по обмену Гершковича.

«Путин объяснил, как он видит возможность разрешения этой ситуации, и, не называя имен, достаточно четко сформулировал, в ком Россия заинтересована в качестве человека, которого нужно было бы выпустить коллективному Западу», - объяснил телеведущий.

Путин в интервью Карлсону заявил, что обвиненный в шпионаже журналист работал на американскую разведку. Российский лидер отметил, что страна сделала уже достаточно жестов доброй воли и «исчерпала все лимиты». В The Wall Street Journal предположили, что Гершковича освободят в ближайшее время.

Шпионаж Россия Интервью Запад Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 18:18
«Их мир рушится». Интервью Путина Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО
РИА «Новости»
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Сторонники НАТО запаниковали после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщили лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, состоявшаяся беседа отражает личную неудачу Североатлантического альянса.

«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» - написал он.

Журналист из Соединенных Штатов обнародовал двухчасовое интервью с российским лидером ночью 9 февраля. В соцсети Х его посмотрели более 166 миллионов человек, на YouTube - около 10 миллионов.

Беседа Карлсона с Путиным попала на первые полосы западных масс-медиа. Среди американских СМИ выдержки из интервью опубликовали журналы Newsweek и Forbes, газеты New York Times, Wall Street Journal, Daily Beast и другие.

Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск дважды поделился интервью Карлсона с Путиным в соцсети Х. Бизнесмен опубликовал короткую инструкцию, которая поможет пользователям запустить видео беседы на экране телевизоров.

Видео Интервью НАТО Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 18:16
Товарооборот между Россией и Турцией снизился
Pxhere
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Товарооборот Турции и России с января по ноябрь 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Такое заявление сделал генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в интервью РИА «Новости».

«Результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития», - сказал Буравов.

В 2023 году Россия оказалась на первом месте среди стран, импортирующих товары в Турцию. Она доставила товары более чем на 45 миллиардов долларов.

В обозримом будущем лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу. Кремль заявил о продолжении подготовки к переговорам. Сообщалось, что Путин посетит страну Ближнего Востока 12 февраля, но официально информацию не подтверждали.

Ранее Дмитрий Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Президенты всегда обсуждают самые важные моменты в отношениях двух государств, отметил он.

Турция Россия Стамбул
10 февраля 2024, 18:12
Карл III, вероятно, откажется от химиотерапии — СМИ
РИА «Новости»
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Король Карл III в борьбе с раком может предпочесть народные методы лечения вместо химиотерапии. Таким предположением поделился журналист Том Бауэр, которого считают экспертом по британской королевской семье, в беседе с изданием Daily Express.

«Я лишь предполагаю. Но Карл III давно продвигает в королевской семье идею „альтернативной медицины“», - отметил Бауэр.

По его словам, король всегда предпочитал нетрадиционную медицину и уже длительное время активно приобщает к ней семью. Он действительно верит в эффективность лечения травами, настойками и подобными средствами, подчеркнул Том Бауэр. Журналист добавил, что при этом Карл III всегда был противником химиотерапии. Он прислушивается к рекомендациям Майкла Диксона, возглавляющего собственный институт альтернативной медицины, хотя многие пациенты разочаровались в методиках этого эксперта. В прошлом году Диксона назначили главным придворным медиком Карла III.

Бауэр добавил, что обеспокоен состоянием здоровья короля и надеется на его выздоровление.

Информация о болезни Карла III появилась меньше недели назад. Рак у него обнаружили при обследовании в больнице.

Великобритания Рак Карл III
10 февраля 2024, 18:07
Эстония вынудила бизнес отказаться от работы с Россией
РИА «Новости»
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Эстония оказывает давление на своих предпринимателей. Временный поверенный в делах России Ленар Салимуллин в Таллине рассказал РИА «Новости», что страна вынуждает бизнес отказаться от кооперации с российской стороной.

Эстония оказывает давление на своих предпринимателей. Временный поверенный в делах России Ленар Салимуллин в Таллине рассказал РИА «Новости» , что страна вынуждает бизнес отказаться от кооперации с российской стороной.

«Взяв курс на ужесточение санкционного давления на Россию и ее международную „изоляцию“, эстонское руководство оказывает беспрецедентное давление на представителей местных деловых кругов», - заявил он.

Предпринимателей вынуждают отказываться от взаимовыгодных отношений с партнерами даже в не попавших под рестрикции отраслях. Из-за этого объемы двусторонней торговли сокращаются.

При этом страдают сами эстонцы. Даже деревообрабатывающая промышленность без российского сырья оказалась «на грани выживания». В промышленном и пищевом производстве - спад.

Ранее эстонские власти отменили концерт певицы Клавы Коки в Таллине и запретили ей въезд в страну до 2027 года. Артистку не пустили из-за поддержки специальной военной операции.

Международные отношения Торговля Россия Работа Бизнес Эстония

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