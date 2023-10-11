Путин уличил США в желании самостоятельно регулировать ситуацию на Ближнем Востоке
США сделали ставку на удовлетворение материальных потребностей живущих на палестинской территории людей. Американцы, заметил президент России Владимир Путин на «Российской энергетической неделе», пренебрегли механизмами урегулирования в зоне арабо-израильского конфликта.
«Созданы механизмы урегулирования. Но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно», - указал глава государства на существующую проблему.
Соединенные Штаты, подчеркнул он, не стали пользоваться этими механизмами и в последние годы сменили ориентиры.
«Ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», - пояснил Путин.
Глава государства также назвал источником кризиса на Ближнем Востоке нерешенность вопроса с Палестиной.