Путин уличил США в желании самостоятельно регулировать ситуацию на Ближнем Востоке

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«Созданы механизмы урегулирования. Но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно», - указал глава государства на существующую проблему.

Соединенные Штаты, подчеркнул он, не стали пользоваться этими механизмами и в последние годы сменили ориентиры.

«Ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», - пояснил Путин.

Глава государства также назвал источником кризиса на Ближнем Востоке нерешенность вопроса с Палестиной.