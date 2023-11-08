Путин уличил НАТО в нарушении собственных доктрин

Окончательный крах гегемонии. Замораживание поддержки Украины указало на брешь в казне США

Демократы в сенате конгресса США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении 14,3 миллиарда долларов Израилю без дополнительных средств на нужды Украины. Постоянные изменения в решениях американского руководства связаны с потерей гегемонии Соединенных Штатов и их критическим финансовым положением, объяснил «360» политолог Алексей Ярошенко.

Экономический крах США «Борьба и возня, которые начались в Соединенных Штатах вокруг выделения помощи Украине, не говорят о том, что американское руководство устало от республики. Это также не говорит о том, что американцы шлют украинцам какой-то сигнал», - отметил эксперт.

По его словам, промедления США в выделении средств Украине связаны с сокращением возможностей американской государственной машины. Ведь сейчас Соединенные Штаты дошли до точки, в которой еще никогда не находились. Речь идет о финансовом положении страны.

«Государственный долг растет бесконечно. Более 100 раз за XX-XXI века поднимали планку госдолга. Это делалось для преодоления дефолта. Но все свидетельствует о медленном приближении США к краху экономической системы», - объяснил Ярошенко.

Хитрая схема с ВПК Параллельно с этим, уточнил политолог, американцы хотят обеспечивать Украину, однако не знают, где брать деньги.

Несмотря на это, внутри США возникли политические и общественные разногласия по поводу выделения Украине денежных средств. Порядка 50% американцев не поддерживают помощь республике. При этом тех, кто выступает за помощь Израилю, гораздо больше. И именно поэтому Соединенные Штаты захотели применить свой старый трюк.

«На самом деле, военная помощь со стороны США выглядит иначе. Они говорят, что выделили 60 миллиардов долларов Украине. Но это не 60 миллиардов, которые они Зеленскому привезли в кейсе. Он их никогда не увидит. США выделили эти деньги из бюджета и отдали ВПК, а потом уже поставили технику. Точно так же американское правительство действует с Израилем», - отметил политолог.

Зарабатывание денег на распиле бюджета Ярошенко обратил внимание, что страны обязаны отдать 75% от выделенной суммы обратно США, чтобы обеспечить работу их военно-промышленного комплекса.

Многие американские политики зарабатывают на распиле бюджета, обратил внимание Ярошенко, и совершенно посредственно относятся к экономической ситуации в стране. Они понимают, что скоро наступит полный конец. Но пока этого не произошло, продолжают проворачивать подобную схему через ВПК.

Ранее сотрудник американского аналитического центра Айван Иланд заявил, что затраты американской стороны на поддержку Украины продемонстрировали неспособность США помочь всем своим союзникам.