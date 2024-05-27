27 мая 2024, 13:28

Путин указал на впечатляющие темпы развития экономических отношений России и Узбекистана

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин назвал темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляющими. Об этом он сказал на встрече с лидером республики Шавкатом Мирзиеевым. Его процитировали «Известия».

«Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют», - отметил глава государства.

По данным Узбекистана, товарооборот обеих стран вырос на 30% - до 10 миллиардов долларов в 2024 году. Как уточнил Путин, по российской статистике, этот уровень немного ниже, однако результат все равно хороший.

Переговоры лидеров двух стран проходят в резиденции Мирзиеева «Куксарой». Сначала встреча прошла в узком составе. Затем переговоры продолжатся в расширенном. Президенты обсудят вопросы развития двусторонних отношений и партнерства. Также Путин и Мирзиеев обменяются мнениями насчет региональных проблем.

Россия Владимир Путин Узбекистан
27 мая 2024, 13:37
Литва потребовала от Евросоюза пересмотреть отношения с Грузией
Global Look Press
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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что Евросоюз до конца дня обновит статус отношений с Грузией из-за закона об иноагентах. Слова министра привел ТАСС.

«Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу», - подчеркнул Ландсбергис.

Таким образом, ЕС может отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в объединение в связи с невыполнением определенных условий, объяснил министр.

Похожую позицию выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он ожидает реакции Евросоюза на события в Грузии в виде санкций, пересмотра визового режима или статуса кандидата.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в окончательном чтении 14 мая. Во время рассмотрения документа в Тбилиси проходили масштабные акции протеста.

Грузия Законы Литва Евросоюз Иноагенты
27 мая 2024, 11:47
В России предложили снять с «Талибана» террористический статус
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Об этом РИА «Новости» рассказал спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Да», - сказал он, отвечая на вопрос.

Министерство иностранных дел России поддержало решение Казахстана об исключении движения «Талибан»* из перечня террористических организаций. Благодаря этому Афганистан выйдет из изоляции и станет более стабильным регионом.

Политический советник Сергей Маркелов ранее объяснял, что что западному миру выгодно муссировать идею об опасности и угрозах со стороны «Талибана»*. Это связано как с ирано-иракской историей, так и с другими событиями на Ближнем Востоке.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

Казахстан Афганистан Россия История Ближний Восток
27 мая 2024, 10:46
Захарова сыронизировала над предложением Эстонии «поставить Россию на колени»
Unsplash
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени». Она призвала его продемонстрировать, как именно нужно это сделать.

«А как это? Пусть покажет», - написала дипломат в Telegram-канале.

Подписчики посмеялись вместе с Захаровой. Они назвали Кариса «еще одним клоуном», предположили, что у него «обострение», и признались, что «умирают со смеху». Один из комментаторов отметил, что «если Россия даже чихнет, от Эстонии ничего не останется».

О том, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы поставить РФ на колени, Алар Карис заявил в интервью финским СМИ. По его мнению, только после этого можно начинать «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине. Эстонский лидер уверен, что не стоит ожидать изменения политики России в ближайшие десятилетия.

Мария Захарова Россия Эстония
27 мая 2024, 10:43
НАТО усилит присутствие на Крайнем Севере
Global Look Press
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Североатлантический альянс в ответ на учения и открытие новых баз России на Крайнем Севере усилит свое присутствие в этом регионе. Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости».

«Мы наблюдаем, что Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения. Мы также продвигаемся в усилении активности в этом регионе», - сказал он.

Правительство России утвердило программу развития Северного морского пути до 2035 года, включившую, в том числе, строительство логистического узла в порту Корсаков и терминала СПГ «Утренний». Ее цель - обеспечить реализацию инвестиционных проектов и грузоперевозки в районах Крайнего Севера. Президент России Владимир Путин назвал СМП более эффективным, чем Суэцкий канал. Осенью первое судно прошло по этому пути из Шанхая в Калининградскую область.

Россия НАТО Северный морской путь

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