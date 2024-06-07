Путин указал на восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской

«Конечно, на этом поприще развития экономики общие объемы торгово-экономической деятельности у нас пока являются скромными, но в 2024 году по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем заметный восстановительный рост», - заявил Путин.

Встреч лидеров стран прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня.

Ранее Додик пообещал, что Республика Сербская не присоединится к антироссийским санкциям. При этом он признался, что испытывает сильное давление из-за такой однозначной позиции.