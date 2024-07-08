08 июля 2024, 08:50

Путин указал на важность БАМ для всей Евразии

РИА «Новости»
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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) обеспечила надежный транспортный маршрут для всей Евразии. Об этом заявил президент Владимир Путин по случаю 50-летию начала строительства объекта. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

По его словам, магистраль стала неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны. Она является основным звеном в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока.

«БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», - указал глава государства.

Он напомнил, что полвека назад огромная стройка объединила сотни тысяч жителей страны. Благодаря их труду возвели километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения.

БАМ дала жизнь новым городам и поселкам.

В мае кабмин одобрил запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМ и Транссибирской магистрали. На реализацию выделят 3,7 триллиона рублей.

Кремль Рубль Строительство Дороги Сибирь Владимир Путин Дальний Восток Экономика
08 июля 2024, 08:52
«Макрону указали на дверь». Володин — о результатах выборов во Франции
Global Look Press
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Выборы во Франции, объявленные по инициативе президента страны Эммануэля Макрона, закончились для него поражением. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Французы были готовы голосовать за кого угодно, но не за Макрона, считает парламентарий. Президенту Франции не помогли даже политтехнологические уловки, и его партия проиграла.

«Макрону указали на дверь», - подчеркнул Володин.

По его словам, такая же участь ждет всех действующих глав в Европе и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других стран.

Коалиция Макрона «Вместе» заняла второе место на выборах. Победителем стала коалиция левых партий «Новый народный фронт» Жана-Люка Меланшона.

Госдума РФ Франция Выборы
08 июля 2024, 08:21
Страны НАТО раскритикуют Китай на саммите из-за России
РИА «Новости»
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Страны НАТО по итогам саммита выступят с критикой Китая, который в последнее время попал в «список угроз» Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В повестку саммита Североатлантического альянса НАТО в Вашингтоне 9–11 июля также войдут темы, связанные с Украиной, Россией и увеличением военных расходов в Европе.

В издании подчеркнули, что НАТО обвиняет Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. В итоговом коммюнике блок раскритикует страну за поддержку России, указали в газете.

В 2022 году в документе НАТО Китай назвали «системным вызовом», а в 2023 указали на угрозы со стороны этого государства. В коммюнике отмечали, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны «проведут углубленный обмен мнениями», указали в китайском дипломатическом ведомстве.

Саммиты Россия НАТО Китай
08 июля 2024, 07:53
Стало известно, что обсудят Орбан и Си Цзиньпин
Global Look Press
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Лидер КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Пекин в рамках «миссии мира», обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщили в МИД Китая.

«Они проведут углубленный обмен мнениями», - подчеркнули в ведомстве.

Орбан прибыл в Пекин 8 июля. Венгерский премьер опубликовал в социальной сети Х снимок из китайского аэропорта.

На прошлой неделе Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита премьер Венгрии задал российскому лидеру вопросы об украинском конфликте. Путин во время беседы с Орбаном назвал уход ВСУ из новых регионов России условием для переговоров с Украиной.

Китай Си Цзиньпин Виктор Орбан
08 июля 2024, 07:45
Запад усомнился в улучшении отношений с Ираном при новом президенте
Global Look Press
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Отношения Запада и Ирана вряд ли сильно изменятся, несмотря на приход к власти нового президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщила газета Financial Times.

Источник издания отметил, что на Западе будут приветствовать менее враждебную риторику со стороны Ирана, но глава государства не сможет существенно повлиять на уже сложившиеся между странами отношения.

«Мы слушаем слова Пезешкиана с большим интересом, но время слов прошло. Нам нужно видеть действия», - уточнил один высокопоставленный западный дипломат в Тегеране.

Он подчеркнул, что президент не сможет распространить свое влияние на ядерную программу и вопросы поддержки групп боевиков на Ближнем Востоке, в том числе «Хезболлы» в Ливане. По информации газеты, эти темы находятся в ведении не главы государства, а верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции.

После смерти президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в стране провели внеочередные выборы. Лидером государства стал кандидат от реформаторского крыла , бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.

Дипломатия Запад Иран Ближний Восток

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