Путин указал на ущерб США из-за ограничения сотрудничества с Китаем

«Разве мало в США присутствует китайского бизнеса? Да, текущие политические решения стали такими, что они намеренно ограничивают сотрудничество с КНР. Тем самым Штаты сами себе наносят ущерб», - сказал он.

Путин отметил, что эти отношения являются очень тонкой материей, поэтому универсальных решений здесь нет.

«Нужно думать хорошо перед вводом любых санкций, которые с точки зрения ООН нелегитимны. У тех, кто принимает такие решения, по-моему, с этим есть проблемы», - добавил глава государства.

Днем ранее, 8 февраля, Путин провел телефонные переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. Стороны поздравили друг друга с наступающим Китайским Новым годом, остальные детали беседы остались неизвестными.