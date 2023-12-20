Путин указал на становление Украины на путь терроризма

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «старым приятелем» Владимира Путина своего предшественника Дональда Трампа, когда тот процитировал российского лидера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пул Белого дома.

«Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно», - отметил Байден.

Президент США добавил, что между Россией и «поместьем Трампа» много общего.

Бывший американский лидер и бизнесмен процитировал Путина на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Он перефразировал сказанную президентом России фразу на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Тогда Путин отметил, что власти США показали «гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии». Также российский лидер назвал все происходящее с Трампом - преследованием по политическим мотивам «своего политического конкурента».

Предприниматель же процитировал Путина, чтобы показать, что американская демократия в опасности, уточнили в агентстве.

Суд в Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, благодаря которым определят кандидата от республиканцев на выборах президента США в следующем году. Причиной такого решения стал штурм Капитолия, который произошел в 2021 году.