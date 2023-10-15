Путин указал на положительную черту Китая

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«Под руководством председателя Си Цзиньпина для Китая это стало особенностью в отношениях с другими: никто никому ничего не навязывает и не заставляет. Идет только поиск компромиссов и предоставление возможностей», - сказал он.

Президент отметил, что предложенный властями Китая проект «Один пояс - один путь» выгодно отличается от идей стран с тяжелым колониальным наследием.

Концепцию «Один пояс - один путь» предложили в КНР в 2013 году. В соответствии с ней Китай намерен выстраивать многосторонние торговые проекты с участием заинтересованных государств и привлечением зарубежного капитала. К инициативе присоединились более 150 стран и свыше 30 международных организаций.

Традиционный международный форум «Один пояс - один путь» запланирован в Китае с 17 по 18 октября, Путин примет в нем участие.

Ранее российский лидер назвал Си Цзиньпина признанным лидером, который смотрит в будущее.