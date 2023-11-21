Путин указал на неспособность США разрешить конфликт Израиля и Палестины
История продемонстрировала нежизнеспособность попыток США в единоличном порядке разрешить конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.
«США неспособны разрешить этот конфликт единолично. История это показала», - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда придерживалась неконъюнктурной и последовательной позиции по палестино-израильскому урегулированию.
«Важно не допустить расширения этого конфликта», - добавил Путин.
Российский лидер также выразил глубочайшую обеспокоенность в связи с непростой гуманитарной обстановкой в секторе Газа.
«Массовое изгнание мирного населения, гибель тысяч людей, умирают дети, все это вызывает обеспокоенность», - подчеркнул он.
Согласно последней информации, после эскалации ситуации 7 октября на территории анклава погибли более 13 тысяч человек.