Путин указал на необходимость избежать расширения конфликта в Израиле
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно избежать расширения конфликта в Израиле. Такое мнение лидер страны выразил в интервью межарабскому каналу Al Ghad Амро. Его слова привели на сайте Кремля.
«Нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта в Израиле. Также надо воздержаться от резких заявлений и не оскорблять чувства людей, вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке», - сказал российский лидер.
По словам главы государства, Россия может внести свой вклад в урегулирование между Палестиной и Израилем, но острота конфликта сейчас наблюдается беспрецедентная.
«Ничего подобного никогда и нигде не видели», - добавил Путин.
Президент напомнил, что позиция России по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной не менялась на протяжении десятилетий. Страна всегда выступала за реализацию решения Совбеза ООН о создании палестинского государства. В итоге нерешенность этой проблемы спровоцировала серьезные последствия.