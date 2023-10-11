Путин указал на необходимость избежать расширения конфликта в Израиле

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«Нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта в Израиле. Также надо воздержаться от резких заявлений и не оскорблять чувства людей, вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке», - сказал российский лидер.

По словам главы государства, Россия может внести свой вклад в урегулирование между Палестиной и Израилем, но острота конфликта сейчас наблюдается беспрецедентная.

«Ничего подобного никогда и нигде не видели», - добавил Путин.

Президент напомнил, что позиция России по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной не менялась на протяжении десятилетий. Страна всегда выступала за реализацию решения Совбеза ООН о создании палестинского государства. В итоге нерешенность этой проблемы спровоцировала серьезные последствия.