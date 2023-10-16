Путин указал на неизбежность возникновения многополярного мира

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По его словам, БРИКС стал расширяться, и входящие в него страны показывают стремительный рост. Путин добавил, что многополярный мир «создается сам по себе», при этом его возникновение можно только ускорить или замедлить.

«Индия растет в Азии, Индонезия растет и многие другие государства, в Латинской Америке - Бразилия, Россия встает на ноги и крепнет», - отметил он.

Путин добавил, что многополярный мир появляется благодаря идее о равенстве прав и свобод всех людей.

«Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся, и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене», - заключил президент России.

Ранее он раскритиковал политику НАТО. Государственный лидер напомнил, что блок нарушил договоренности, и с 1991 года произошло пять волн расширения альянса на восток.

Потенциалы стран Азии и Латинской Америки растут, в связи с чем возникновение многополярного мира неизбежно. При этом Россия может ускорить его, а некоторые страны - затормозить. Об этом Медиакорпорации Китая заявил президент РФ Владимир Путин.