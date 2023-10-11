Путин указал на источник кризиса на Ближнем Востоке
Позиция России по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной не менялась на протяжении десятилетий. Страна всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства. Нерешенность этой проблемы стала корнем всех проблем. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».
Глава государства напомнил, что изначально, когда обсуждалось создание государства Израиль, речь шла о создании двух суверенных стран, куда включали Палестину, которая фактически так и не появилась. Кроме того, в разное время и разными способами израильтяне заняли часть земель, которые оставшиеся без собственной страны люди считали своими.
«Палестинская проблема близка каждому мусульманину и воспринимается ими как проявление несправедливости не только сейчас, а на протяжении десятилетий», - заявил Путин.
Президент подчеркнул, что мировое сообщество выработало механизмы урегулирования. Но США решили действовать самостоятельно и пренебрегли всеми соглашениями.
«В последние годы ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальную потребность населения на палестинских территориях. По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем материальными подачками», - заявил Путин.
Он добавил, что даже сейчас американцы только ухудшают ситуацию, направив в Средиземное море авианосцы вместо поиска компромисса.
«Конечно, такие действия только нагнетают обстановку», - отметил Путин.
Президент добавил, что пока непонятно, удастся ли как-то успокоить ситуацию в ближайшее время. Но если зона конфликта расширится, то это приведет к очень тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики.
Конфликт между Палестиной и Израилем перешел в горячую фазу в конце минувшей недели после ракетного удара и вторжения боевиков ХАМАС в приграничные поселки. Армия обороны Израиля в качестве ответных действий нанесла серию авиаударов по сектору Газа, а после взяла в энергетическую, продовольственную и водную блокаду палестинскую территорию, где проживает 2,3 миллиона человек.
Общее количество жертв с обеих сторон превысило 1500, из которых подавляющее большинство - мирные жители.