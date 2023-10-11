Путин указал на источник кризиса на Ближнем Востоке

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Глава государства напомнил, что изначально, когда обсуждалось создание государства Израиль, речь шла о создании двух суверенных стран, куда включали Палестину, которая фактически так и не появилась. Кроме того, в разное время и разными способами израильтяне заняли часть земель, которые оставшиеся без собственной страны люди считали своими.

«Палестинская проблема близка каждому мусульманину и воспринимается ими как проявление несправедливости не только сейчас, а на протяжении десятилетий», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что мировое сообщество выработало механизмы урегулирования. Но США решили действовать самостоятельно и пренебрегли всеми соглашениями.

«В последние годы ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальную потребность населения на палестинских территориях. По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем материальными подачками», - заявил Путин.

Он добавил, что даже сейчас американцы только ухудшают ситуацию, направив в Средиземное море авианосцы вместо поиска компромисса.

«Конечно, такие действия только нагнетают обстановку», - отметил Путин.

Президент добавил, что пока непонятно, удастся ли как-то успокоить ситуацию в ближайшее время. Но если зона конфликта расширится, то это приведет к очень тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики.

Конфликт между Палестиной и Израилем перешел в горячую фазу в конце минувшей недели после ракетного удара и вторжения боевиков ХАМАС в приграничные поселки. Армия обороны Израиля в качестве ответных действий нанесла серию авиаударов по сектору Газа, а после взяла в энергетическую, продовольственную и водную блокаду палестинскую территорию, где проживает 2,3 миллиона человек.

Общее количество жертв с обеих сторон превысило 1500, из которых подавляющее большинство - мирные жители.