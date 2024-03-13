13 марта 2024, 09:32

Путин указал на бессилие Запада перед единством российского народа

РИА «Новости»
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После начала специальной операции западные страны хотели быстро покончить с Россией, но столкнулись с растущими возможностями Вооруженных сил, устойчивостью финансово-экономической системы государства и единством российского народа. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1» сказал президент страны Владимир Путин.

По его словам, некоторая часть западных элит не хочет видеть рядом с собой такую большую страну и думает о том, чтобы ее разделить. После начала боевых действий Запад путем санкций и руками украинских националистов хотел покончить с Россией.

«Отсюда и пошел лозунг о необходимости нанесения России стратегического поражения в бою. Но потом пришло осознание, что это является маловероятным, а еще позднее - невозможным. Теперь он в бессилии перед единством русского народа», - сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Россия намерена закончить украинский конфликт, а не раскручивать его маховик.

Ранее Путин дал понять западным элитам, что их «бал вампиров» заканчивается.

Россия Запад Владимир Путин
13 марта 2024, 09:26
Макрон, Шольц и Туск обсудят украинский вопрос в Берлине
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также к ним присоединится польский премьер Дональд Туск, сообщила Politico. Предметом переговоров станет Украина.

По информации издания, в администрацию канцлера Макрон должен прибыть около 12:00 (14:00 по московскому времени). Сначала встреча Шольца с президентом Франции пройдет в двустороннем формате, затем состоится уже трехсторонняя беседа с участием Туска.

Источник Politico обратил внимание, что после этих переговоров не ждут никаких конкретных решений или заявлений. Цель встречи в пятницу - послать сигнал о единстве.

В начале марта Макрон объявлял, что у Франции нет никаких красных линий в вопросе помощи Украине. Высказывания политика подвергли резкой критике, в том числе и партнеры страны по НАТО.

В частности, Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Также канцлер указал на то, что это не намерены делать и другие страны - участницы альянса.

Помимо этого, он отмечал отсутствие планов ФРГ по передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Германия Эммануэль Макрон Польша Франция Олаф Шольц
13 марта 2024, 07:50
Путин назвал фантазиями угрозы немецких военных взорвать Крымский мост
РИА «Новости»
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Рассуждения высокопоставленных военных в Германии о вероятном подрыве Крымского моста является фантазией, они призваны лишь напугать Россию. Об этом в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым заявил президент Владимир Путин.

«Они сами себя подбадривают, фантазируют, это во-первых. Они стараются запугать нас, это во-вторых. Для Германии тут есть проблемы конституционного характера. Если их ракеты Taurus попадут в часть моста, которая даже по их пониманию является российской территорией, то это станет нарушением конституции ФРГ», - объяснил глава государства.

Президент отметил, что оппозиционные фракции в Германии ведут себя еще более агрессивно, чем действующая власть.

«Последим, до чего там договорятся. Мы за этим внимательно следим», - добавил он.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян опубликовала беседу офицеров немецкой армии о планах по атаке на Крымский мост. Глава Минобороны Борис Писториус отмечал, что утечка важных данных произошла из-за использования военными незащищенного канала связи.

Германия Крымский мост Военные
13 марта 2024, 07:30
Путин заявил, что Байден пытался отговорить его идти на выборы
РИА «Новости»
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Действующий американский президент Джо Байден в 2011 году пытался отговорить своего российского коллегу Владимира Путина от участия в выборах. Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1».

Киселев в ходе беседы напомнил главе государства, что в 2011 году Байден посетил Москву и просил Путина не баллотироваться в президенты.

«Ну, это же тоже как раз признак вмешательства», - ответил Путин.

Ранее президент России заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным главой Белого дома , чем Дональд Трамп. При этом Путин подчеркнул, что готов работать с любым человеком, которого американский народ выберет в качестве своего президента.

Кроме того, Путин отказался давать оценку дееспособности Байдена, напомнив, что не является специалистом в этой области.

Россия Владимир Путин Джо Байден Выборы
13 марта 2024, 07:07
Путин объяснил острую реакцию Макрона в адрес России
РИА «Новости»
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Реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с действиями в Африке. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву сказал президент России Владимир Путин.

Главу государства спросили, могут ли антироссийские заявления Франции являться некой местью за то, что Россия каким-то образом «наступила на хвост» интересам республики в Африке.

«Какая-то обида есть, я думаю. Но когда мы с Макроном поддерживали прямые контакты, то говорили на эту тему достаточно откровенно», - ответил Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не выдавливала Францию из Африки, это лидеры стран на континенте сами хотели работать с российской стороной.

Ранее стало известно, что Макрон рассматривает введение европейского контингента войск на территорию Украины в случае смещения зоны конфликта в сторону Киева и Одессы.

Африка Россия Владимир Путин Франция

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