Путин указал на бессилие Запада перед единством российского народа

По его словам, некоторая часть западных элит не хочет видеть рядом с собой такую большую страну и думает о том, чтобы ее разделить. После начала боевых действий Запад путем санкций и руками украинских националистов хотел покончить с Россией.

«Отсюда и пошел лозунг о необходимости нанесения России стратегического поражения в бою. Но потом пришло осознание, что это является маловероятным, а еще позднее - невозможным. Теперь он в бессилии перед единством русского народа», - сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Россия намерена закончить украинский конфликт, а не раскручивать его маховик.

Ранее Путин дал понять западным элитам, что их «бал вампиров» заканчивается.