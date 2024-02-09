Путин стал трендом в соцсети Х в США
Российский лидер Владимир Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном попал в тренды в социальной сети Х (бывший Twitter) в Соединенных Штатах. Об этом сообщило РИА «Новости».
В зарубежной соцсети президент России попал в тренды. Количество постов с Путиным превысило 1,3 миллиона. Именно столько записей с упоминанием российского лидера появилось в Х.
В тренды социальной сети предпринимателя Илона Маска в России вышел Такер Карлсон. Его упоминали в постах более 600 тысяч раз.
По данным почти на 08:00 по московскому времени, интервью Путина Карлсону посмотрели более 50 миллионов человек в соцсети Х. Текст беседы российского лидера с американским журналистом уже опубликовали на сайте Кремля.
Эксперт российского Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал главную идею этого интервью. По его словам, Путин через призму общения с Карлсоном показал США, что Россия готова к диалогу , в отличие от них.