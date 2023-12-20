Путин стал победителем года по версии The Wall Street Journal
Президента России Владимира Путина признали победителем 2023 года по версии газеты The Wall Street Journal (WSJ). Обозреватель Джерард Бейкер отметил, что укрепить свои позиции российскому лидеру помогло стратегическое терпение.
В материале подчеркнули, что контрнаступление ВСУ провалилось, а поддержка Украины со стороны западных стран ослабевает.
«Путин продемонстрировал оппонентам жесткое преимущество стратегического терпения», - написал Бейкер.
В число победителей он также включил американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, который неоднократно негативно высказывался о непомерных аппетитах Украины, требующей финансовую помощь. Кроме того, предприниматель уличал власти республики в гонении на свободу слова.
Ранее журнал Time номинировал Путина на звание «Человек года». В прошлом году издание включило российского лидера в сотню самых влиятельных людей.