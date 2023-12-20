Путин стал победителем года по версии The Wall Street Journal

Запрет на полеты связанных с Россией самолетов над территорией Евросоюза не запрещают владеющим частной лицензией гражданам страны управлять воздушным судном. На это указали в опубликованном решении Европейского суда.

В резолютивной части отметили, что с иском в суд обратился обладатель гражданств России и Люксембурга, которому управлять самолетом по полученной частной лицензии. В своем решении Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сослалось на постановление о санкциях.

Они предусматривают, что все зарегистрированные в России самолеты не могут пролетать над территорией ЕС. Запрет также распространяется на воздушные суда, зафрахтованные или находящиеся под контролем российскими физическими или юридическими лицами, а также организациями.

Европейский суд иск отклонил. Но в мотивировочной части уточнил, что под запрет подпадает исключительно финансовый или экономический контроль над самолетом. Правил для пилотов, которые управляют воздушным судном во время полета, санкции касаться не должны.

По данным РБК , иск с требованием к пересмотру решения EASA подала обладательница гражданства России и Люксембурга Екатерина Ислентьева. До 2022 года она работала пилотом в некоммерческой организации Avia Sport II. Но из-за неверного толкования санкций ей летать запретили.

Переданным российским авиаперевозчикам 37 самолетам Государственной транспортной лизинговой компании грозит арест по решению Высокого суда Ирландии. Изначально воздушные суда купила европейская дочка российской фирмы, но после введения санкций она обанкротилась и кредиторы потребовали взыскания иска за счет продажи имущества.

В декабре головной офис через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа добился принятия обеспечительных мер в виде запрета европейской дочке и ее ликвидаторам вести разбирательство в ирландском суде для изъятия 37 самолетов.