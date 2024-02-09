Путин сравнил разделение мира с биполярным расстройством

«Вы сказали, что мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое - более креативное и так далее. Но это все-таки одна голова», - отметил он.

Путин указал на необходимость мирового единства, что гарантирует общую безопасность. Она не должна быть рассчитана только на «золотой миллиард» , подчеркнул президент России.

Только при выполнении этих условий, добавил глава государства, мир обретет стабильность и устойчивость, а события можно будет прогнозировать.

«А до тех пор, пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжелое заболевание. Мир проходит через этот период», - высказал свою точку зрения Путин.

Он допустил, что «все это как-то соединить» удастся в том числе благодаря честной журналистике. Ее представители, заметил президент России, работают как врачи.