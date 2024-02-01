Путин спрогнозировал сохранение углеводородной энергетики на долгие годы

Глава государства подчеркнул, что согласен с мнением, что добычу нефти, угля и газа нужно облагораживать, чтобы максимально сократить число вредных выбросов, «Но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия, человечество никуда не денется», - подчеркнул Путин.

Президент обратился к одному из участников встречи - студенту энергетического вуза, отметив, что он правильно выбрал свою профессию, которая останется востребованной еще долгое время.

В ходе совещания о развитии в России студенческих кампусов президент России Владимир Путин назвал задачей стратегического уровня организации системы для карьерного роста и самореализации молодежи.

Он подчеркнул, что сегодня стране необходимы профессионалы с нравственными ориентирами.