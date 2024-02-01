01 февраля 2024, 18:23

Путин спрогнозировал сохранение углеводородной энергетики на долгие годы

РИА «Новости»
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Работа по переходу на возобновляемую энергию в России продолжится, но и от углеводородов в ближайшие несколько десятков лет отказаться не получится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами российских вузов на совещании, посвященном развитию кампусов.

Глава государства подчеркнул, что согласен с мнением, что добычу нефти, угля и газа нужно облагораживать, чтобы максимально сократить число вредных выбросов, «Но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия, человечество никуда не денется», - подчеркнул Путин.

Президент обратился к одному из участников встречи - студенту энергетического вуза, отметив, что он правильно выбрал свою профессию, которая останется востребованной еще долгое время.

В ходе совещания о развитии в России студенческих кампусов президент России Владимир Путин назвал задачей стратегического уровня организации системы для карьерного роста и самореализации молодежи.

Он подчеркнул, что сегодня стране необходимы профессионалы с нравственными ориентирами.

Газ Нефть Россия Владимир Путин Студенты
01 февраля 2024, 18:12
Россия потребовала от Британии объяснить задержание экс-главы Севастополя
РИА «Новости»
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Российское посольство в Лондоне потребовало от британского МИД объяснений по поводу ситуации вокруг экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, о задержании которого заявила газета Times. Об этом со ссылкой на представителей дипмиссии сообщило РИА «Новости».

В посольстве напомнили, что власти Великобритании были обязаны сразу же уведомить дипмиссию о задержании гражданина России. Так следовало поступить в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года.

«Они этого не сделали. Поэтому сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин-офис за подтверждением и соответствующими разъяснениями», - указали собеседники агентства.

Помимо этого, дипмиссия потребовала уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также предоставить данные о том, где и в каких условиях сейчас содержат Дмитрия Овсянникова. Еще одно требование касалось предоставления ему адвоката и переводчика.

«Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», - добавили в посольстве, отметив, что все это входит в обязанности британской стороны.

О задержании экс-губернатора Севастополя в Лондоне ранее сообщила Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью. По данным издания, задержание связано с обвинениями в нарушении санкций.

В четверг, 1 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не обладают информацией относительно задержания Овсянникова.

Великобритания Россия
01 февраля 2024, 17:25
Финляндия упразднит департамент России в МИД страны
Global Look Press
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Власти Финляндии решили реорганизовать структуру региональных департаментов в МИД страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что в результате создадут три департамента: евроатлантический, Азии и Океании, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россию включат в азиатский.

В пресс-релизе указали, что изменения связаны с геополитической обстановкой. При этом для зарубежных финских дипломатических миссий никаких перемен не будет.

«Новая структура департаментов отражает текущую ситуацию и позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с Евросоюзом, находиться в ведении одного департамента», - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Русско-финские отношения ухудшились после вступления страны в Североатлантический альянс. Финляндия неоднократно совершала недружественные шаги в адрес России, в том числе закрыла все КПП на границе. В стране также призвали запретить второе гражданство для россиян , проживающих на скандинавской территории.

Финляндия Россия
01 февраля 2024, 15:11
США подтвердили передачу Украине снарядов GLSDB
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В Минобороны США подтвердили, что передали на этой неделе Украине первую партию бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB. Об этом сообщило издание Politico.

Поставки снарядов для ВСУ анонсировали еще зимой 2023 года, однако в то время их еще испытывали на полигонах. При этом в Минобороны России неоднократно сообщали о перехвате GLSDB. Информация о применении украинскими военными новых снарядов просачивалась в СМИ.

Боеприпас разработали компании Boeing и Saab. Авиабомбу GBU-39 соединили с реактивным снарядом M26, что позволило запускать ее из реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.

Разработчики утверждали, что GLSDB может поразить цели на расстоянии 150 километров. При этом боеприпас способен огибать преграды, уточняли производители.

В четверг замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что снаряды GLSDB уже направляются на Украину. При этом она не указала, о каком объеме боеприпасов идет речь.

Пентагон Киев Boeing
01 февраля 2024, 11:46
Настоящую цель учений НАТО раскрыли в России
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Настоящая цель учений НАТО Steadfast Defender — не защита военного блока, а прощупывание почвы для возможных провокаций против России. На это указал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала «Россия 24».

По словам Гаврилова, учения Североатлантического альянса собрали 90 тысяч солдат и офицеров. Технику для этих мероприятий перебрасывают на восточном направлении, отметил глава российской делегации. Он пояснил, что НАТО имитирует защиту так называемого Сувалкского коридора, соединяющего Польшу и Литву.

«Мы охарактеризовали это <…> как затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении РФ», - заявил Гаврилов.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи анонсировал «крупнейшие за последние десятилетия» многомесячные учения блока на территориях стран Балтии, Польши и Германии. По его словам, к маневрам привлекут около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, а также приблизительно 90 тысяч военнослужащих.

Комментируя предстоящие учения НАТО, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия восприняла их как угрозу безопасности. По мнению пресс-секретаря президента РФ, США пытаются использовать альянс как инструмент для конфронтации.

Настоящая цель учений НАТО Steadfast Defender - не защита военного блока, а прощупывание почвы для возможных провокаций против России. На это указал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала «Россия 24».

Международные отношения Россия НАТО

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