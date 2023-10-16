Путин спрогнозировал рост товарооборота РФ и Китая до 200 миллиардов долларов

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«На самом деле в 2022 году две стороны в принципе приблизились к этой целевой планке, и многие перемены мы могли почувствовать на себе», - указал государственный лидер.

Он отметил, что в российских магазинах стало появляться все больше китайских брендов. Путин также обратил внимание на доступность в Китае газа из России и появление отечественных продуктов в КНР.

«<…> В китайских магазинах все чаще и все больше можно увидеть, к примеру, изделия из российского мяса, также молочную продукцию», - добавил президент.

Ранее Путин сообщил, что основой взаимодействия РФ и Китая стало стремление к многополярному мир у. По его словам, этому процессу способствовали развитие стран Азии и Латинской Америки, а также идея о равенстве прав и свобод людей.