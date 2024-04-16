Путин созвонился с президентом Ирана

Во время беседы Путин выразил надежду, что Иран и Израиль проявят сдержанность и не допустят эскалации конфликта. Раиси заявил, что иранскому руководству пришлось ответить на действия Израиля. Он также указал на незаинтересованность Ирана в дальнейшей эскалации.

Оба президента во время переговоров подтвердили, что причиной обострения конфликта стал палестино-израильский вопрос.

«В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса», - указали в пресс-службе.

Ранее телеканал NBC News предположил, что Израиль ответит Ирану на обстрел своей территории. По информации издания, ЦАХАЛ ударит по иранским военным.