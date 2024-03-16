Путин созвонился с Лукашенко
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко 16 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.
Авторы сообщения уточнили, что на повестке переговоров Путина и Лукашенко были актуальные вопросы двусторонних отношений России и Белоруссии, а также ситуация в регионе.
Ранее о телефонной беседе президента РФ с белорусским лидером сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнило РИА «Новости». Деталей беседы он не привел.
Пресс-служба Кремля в последний раз сообщала о переговорах Путина и Лукашенко по телефону 2 марта. Тогда стороны подробно обсудили дальнейшего развитие дружественных российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки.