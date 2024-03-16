Путин созвонился с Лукашенко

Читайте нас в:

Авторы сообщения уточнили, что на повестке переговоров Путина и Лукашенко были актуальные вопросы двусторонних отношений России и Белоруссии, а также ситуация в регионе.

Ранее о телефонной беседе президента РФ с белорусским лидером сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнило РИА «Новости». Деталей беседы он не привел.

Пресс-служба Кремля в последний раз сообщала о переговорах Путина и Лукашенко по телефону 2 марта. Тогда стороны подробно обсудили дальнейшего развитие дружественных российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки.