Путин созвонился с Лукашенко и поблагодарил его за теплый прием в Минске

Глава государства выразил благодарность Лукашенко за проявленное им гостеприимство в ходе встречи в Минске 24 мая. Он также подчеркнул, что переговоры придали импульс дальнейшему развитию партнерства двух стран.

Лидеры во время телефонных переговоров обсудили ряд вопросов, связанных с саммитом ШОС, который пройдет в Казахстане в июле. В рамках этого мероприятия решится вопрос о предоставлении Белоруссии статуса участника организации, указали в Кремле.

Ранее Путин заявил об укреплении российско-белорусского сотрудничества в оборонной сфере. Он также напомнил о недоброжелательной политике Запада в отношении двух стран.