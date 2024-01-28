Путин согласился «махнуть» в Антарктиду с Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у президента России Владимира Путина, не хочет ли он отправиться вместе с ним на Южный полюс и посетить станцию «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщило РИА «Новости».
Лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток». В ходе мероприятия Лукашенко задал Путину неожиданный вопрос.
«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», - спросил президент Белоруссии.
Путин с улыбкой согласился на предложение коллеги.
«Да, хорошо», - ответил он.
Ранее глава государства назвал станцию «Восток» площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы. По его словам, благодаря новому комплексу укрепится партнерство ученых из разных государств. Также станция будет способствовать продвижению совместных научных программ в рамках Союзного государства, рассказал Путин.