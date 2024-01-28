28 января 2024, 16:51

Путин согласился «махнуть» в Антарктиду с Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у президента России Владимира Путина, не хочет ли он отправиться вместе с ним на Южный полюс и посетить станцию «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток». В ходе мероприятия Лукашенко задал Путину неожиданный вопрос.

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», - спросил президент Белоруссии.

Путин с улыбкой согласился на предложение коллеги.

«Да, хорошо», - ответил он.

Ранее глава государства назвал станцию «Восток» площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы. По его словам, благодаря новому комплексу укрепится партнерство ученых из разных государств. Также станция будет способствовать продвижению совместных научных программ в рамках Союзного государства, рассказал Путин.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
28 января 2024, 16:53
Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС
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Три страны объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило агентство Reuters.

«Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС», - написали журналисты.

Премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн, назначенный военными, обвинил объединение в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее 25 января. Делегация ЭКОВАС сообщила, что не смогла присутствовать на переговорах из-за технической неисправности самолета.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин предупредил о риске государственных переворотов в странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году. Угроза силовой смены власти присутствует в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Судане, Сомали и Эритрее. В список стран Азии попали Мьянма и Бангладеш.

Ранее три африканские страны сформировали новый военный альянс. Министр иностранных дел в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума сообщил, что ЭКОВАС запланировало военную интервенцию в государство.

Африка Военные Нигер
28 января 2024, 16:45
«Это не было политическим заявлением». Итальянский футболист объяснил видео с Байденом и Путиным
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Итальянский футболист Марио Балотелли опубликовал в социальных сетях видео, в котором сравнил президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Спортсмен объяснил, почему выставил ролик, сообщило РИА «Новости».

На кадрах можно было увидеть, как российский лидер стоит под дождем без зонта во время церемонии в честь павших воинов. При этом американский президент на аналогичном мероприятии в США поглядывает на часы. Позже Балотелли удалил видеоролик.

«Это не было политическим заявлением и касалось только уважения к погибшим. Перестаньте ныть и поймите то, что я хотел донести», - написал футболист.

Известный американский журналист Сеймур Херш ранее рассказал о растущем в мире недовольстве Байденом и уважении к Путину. По словам представителя СМИ, президент США оказался среди самых непопулярных лидеров наряду с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Их все больше осуждают в большей части мира.

США Спортсмены Владимир Путин Джо Байден
28 января 2024, 16:02
Встречи Путина и Гросси не будет — Песков
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Встреча президента Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Гросси собирается приехать в Россию для межведомственных консультаций по вопросам безопасности Запорожской АЭС. Перед этим гендиректор МАГАТЭ должен посетить саму атомную электростанцию.

Ранее Захарова раскритиковала Гросси за замалчивание аспектов об оружии с обедненным ураном. Она напомнила, что этот тяжелый металл крайне опасен для человека и окружающей среды.

Дмитрий Песков Мария Захарова Россия Владимир Путин МИД РФ МАГАТЭ
28 января 2024, 15:32
Вокзал в Штутгарте эвакуировали из-за подозрительных людей
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Сотрудники полиции эвакуировали вокзал в Штутгарте из-за нескольких подозрительных людей. Движение поездов временно приостановили, сообщила газета Bild.

По данным журналистов, в здание транспортного узла проник вооруженный мужчина. Всего вокзал покинули около 150 человек. Правоохранители призвали людей избегать площади рядом с вокзалом.

«В настоящее время на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено», - рассказали полицейские.

Правоохранители проверили трех подозреваемых. Ситуация под контролем, сообщили авторы материала. Закрытие вокзала не сильно повлияло на транспортную обстановку. В Германии по выходным ходят мало поездов из-за шестидневной забастовки машинистов.

Накануне таможенники в аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 450 тысячами евро. При этом на досмотре мужчина заявил, что у него при себе только 300 евро. Полиция выяснит, кому принадлежат купюры и откуда они взялись.

Германия Мужчины Поезда Полиция

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