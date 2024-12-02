02 декабря 2024, 19:38

Путин с юмором оценил подсчеты голосов на результатах выборов в Румынии

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Победа в первом туре президентских выборов в Румынии независимого кандидата Кэлина Джорджеску привела к тому, что Конституционный суд страны потребовал провести пересчет голосов. Президент России Владимир Путин с юмором оценил сложившуюся в стране ситуацию по итогам голосования. Трансляция доступна на канале Кремля в RuTube.

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», - пошутил глава государства на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

С жалобой в Конституционный суд Румынии обратился занявший третье место премьер-министр страны Марчел Чолаку. В своей заявке он указал на допущенные на ряде участков нарушения, а также заявил о распространившихся в социальных сетях ботов, которые могли повлиять на результаты выборов.

Беспартийный кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре выборов, набрав 22,9% голосов избирателей. При этом еще за неделю до голосования, по данным опросов, он не поднимался выше шестого места с результатом в 6%.

Эксперты связали победу политика с тем, что он вел свою кампанию в TikTok, чем привлек на участки молодежь, которая не принимает участие в опросах и редко интересуется политикой.

Второе место досталось лидеру оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елене Ласкони. Второй тур голосования пройдет 8 декабря.

Владимир Путин Румыния Выборы
02 декабря 2024, 17:10
Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры
РИА «Новости»
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Лидер сирийской оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахра предложил президенту страны Башару Асаду начать переговоры. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

«Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», - добавил он.

Аль-Бахра призвал Асада присоединиться к политическому урегулированию в стране по схеме, предложенной ООН. При этом он заявил, что боевики не остановятся, пока в Сирии не начнется политический переход.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил поддержку сирийскому лидеру после наступления террористов в нескольких провинциях.

Сам Асад тоже заверил, что Сирия при поддержке друзей и союзников отстоит территориальную целостность и ликвидирует террористов.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
02 декабря 2024, 16:37
Россияне столкнулись с проблемами при въезде в Мексику
РИА «Новости»
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В последнее время участились случаи, когда в Мексику не пускали российских туристов с обратными билетами, подтвержденным бронированием и оплаченными турами. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Коллективное обращение к послу Мексики Эдуардо Вильегасу Мегиасу подписали 14 туроператоров, в том числе «Свои люди», «Ванд», «Веселый ветер», «Миракль», PAC Group, Latina Travel, ClickVoyage, «Квинта тур», ICS Travel, «Интурист», ITM group, «Карибский клуб», «Русский экспресс» и «Арт-тур». Они призвали разъяснить требования к туристам, планирующим поездку в страну.

По данным туркомпаний, число отказов россиянам во въезде достигло 10% от общего туристического потока.

«Мы не можем быть уверены, что клиенты пройдут границу. Наступает высокий сезон, мы хотим обезопасить туристов от подобных происшествий», - отметила глава компании «Карибский клуб» Лада Попело.

Ранее Мексика отказалась арестовывать президента России Владимира Путина в случае его визита.

Мексика Туризм Россия
02 декабря 2024, 05:00
Резня в придорожном кафе. Преступники расстреляли восемь человек в Мексике
РИА «Новости»
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Вооруженные бандиты расстреляли придорожное кафе и магазины на границе штатов Гуанахуато и Керетаро в Мексике. Погибли восемь человек, сообщили местному телеканалу N+ в Генеральной прокуратуре.

Все погибшие - мужчины. Шестерых из них уже идентифицировали. Один из них был фельдшером, еще двое убитых работали в пожарной охране. Кроме того, еще двое человек, мужчина и женщина, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Очевидцы сообщили телеканалу, что к придорожным заведениям подъехал «роскошный белый автомобиль». Из него вышли несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по всем, кто попался им на глаза.

Президент Мексики пообещала, что виновные будут найдены. Также глава государства заявила о продолжении реализации «новой стратегии безопасности» для всей страны.

Ранее жертвами наркокартеля в Мексике стали 17 человек. Боевики напали на тюрьму в городе Сьюдад-Хуарес.

Вооруженные бандиты расстреляли придорожное кафе и магазины на границе штатов Гуанахуато и Керетаро в Мексике. Погибли восемь человек, сообщили местному телеканалу N в Генеральной прокуратуре.

Мексика Убийства Мужчины Боевики
01 декабря 2024, 17:59
Пивоварова задержали в Узбекистане
Pxhere
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В Узбекистане задержали российского журналиста Алексея Пивоварова* и членов съемочной группы. Об этом сообщило издание Hook.

По его данным, правоохранители задержали журналистов в Нукусе после того, как на команду Пивоварова* подали заявление.

Задержанных доставили в ГУВД Нукуса. Полицейские настаивают на проверке смартфонов и отказываются раскрыть причины задержания. Пивоваров* находится в отдельном кабинете.

Ранее в Москве арестовали директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Россия Узбекистан Иноагенты

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