Путин с юмором оценил подсчеты голосов на результатах выборов в Румынии

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», - пошутил глава государства на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

С жалобой в Конституционный суд Румынии обратился занявший третье место премьер-министр страны Марчел Чолаку. В своей заявке он указал на допущенные на ряде участков нарушения, а также заявил о распространившихся в социальных сетях ботов, которые могли повлиять на результаты выборов.

Беспартийный кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре выборов, набрав 22,9% голосов избирателей. При этом еще за неделю до голосования, по данным опросов, он не поднимался выше шестого места с результатом в 6%.

Эксперты связали победу политика с тем, что он вел свою кампанию в TikTok, чем привлек на участки молодежь, которая не принимает участие в опросах и редко интересуется политикой.

Второе место досталось лидеру оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елене Ласкони. Второй тур голосования пройдет 8 декабря.