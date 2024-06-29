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Девяностые годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США. Тогда американцы фактически управляли миром, устанавливали правила игры и «дирижировали» глобальными политическими конфликтами, отметили авторы материала.

В США считали, что однополярный мир никуда не денется, но после событий 11 сентября 2001 года американцы переключились на проблемы Ближнего Востока.

«Тем временем Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России», - написали журналисты.

По их мнению, главной ошибкой Запада стало чрезмерное давление на своих противников.

Ранее СМИ сообщали, что Путин послал мощный сигнал Западу своим визитом в Северную Корею.