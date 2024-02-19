19 февраля 2024, 18:18

Путин разрешил Экспобанку купить акции HSBC Bank

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% долей в «Эйч-эс-би-си банке» у HSBC Europe B.V. Распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение акционерным обществом „Экспобанк“ сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале „Эйч-эс-би-си банк (РР)“», - указано в документе.

Группа HSBC приостановила обслуживание входящих и исходящих переводов для корпоративных клиентов из России и Белоруссии осенью 2023 года. Решение приняли, чтобы «минимизировать операционное воздействие» на страны. Однако один из бизнес-руководителей, имеющий дело с российскими компаниями, идею не поддержал.

До этого компания HSBC приобрела подразделение недавно обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank в Великобритании. Стороны заключили сделку при содействии Банка Англии.

Банки Россия Владимир Путин
19 февраля 2024, 17:46
Индия экспортировала в США российскую нефть на сумму в миллиард долларов
Unsplash
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Россия смогла в 2023 году получить порядка 37 миллиардов долларов от продажи нефтепродуктов Индии, которая перерабатывала их и экспортировала в другие страны, в том числе США. Об этом сообщило издание CNN.

Анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) показал, что США являются крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов из Индии. С начала декабря 2022 года до конца 2023 года американская сторона закупила этих энергоресурсов на сумму в 1,3 миллиарда долларов.

«Москва нашла способ обогатиться за счет этого процесса переработки и экспорта», - заключили аналитики.

Ранее о покупке Европой российской нефти через Индию сообщила газета The Independent. Страны Евросоюза скупают рекордные объемы энергоресурсов, несмотря на санкции против России. Благодаря индийскому экспорту российских нефтепродуктов потребители в Европе получили значительное количество российских нефтепродуктов.

США Индия Доллары США Европа Нефть Россия Экономика
19 февраля 2024, 15:54
«Не скрывают поддержки Кремля». Премьер Чехии резко высказался о протестующих фермерах
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Фермеры, выходящие на протесты в Праге из-за недостаточных мер поддержки сельского хозяйства, являются сторонниками России. Об этом заявил Премьер Чехии Петр Фиала в соцсети X.

«Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», - указал он.

Фиала отметил, что в протестах отказались участвовать основные организации, защищающие интересы аграриев. Премьер добавил, что правительство разрабатывает ряд мер, которые помогут справиться с чрезмерной бюрократией и «снизить воздействие от европейских регулировок».

Забастовки фермеров прошли во многих странах Европы. Представители аграрной отрасли выступают против непродуманной зеленой политики ЕС и недостаточной поддержки со стороны государства. В Германии протестующие фермеры заблокировали тракторами здание правительства в Берлине, а во Франции аграрии перекрывали дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Чехия Кремль Сельское хозяйство Протесты Россия Фермеры
19 февраля 2024, 14:43
Евросоюз одобрил начало военной операции в Красном море
РИА «Новости»
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На саммите в Брюсселе министры иностранных дел стран — членов ЕС одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы только что одобрили запуск военной операции Aspides, где командование силами примет Италия», - указал он.

Таяни отметил, что военно-морская миссия будет важным шагом на пути создания единой обороны Европы.

Операция Aspides направлена на защиту европейских судов. По данным агентства DPA , корабли ЕС будут не только реагировать на атаки с моря, но сами стрелять в сторону берега.

На прошлой неделе британский нефтяной танкер Pollux , который направлялся в Индию, обстреляли йеменские хуситы. В понедельник, 19 февраля, телеканал Sky News Arabia сообщил, что корабль Rubymar затонул в Аденском заливе.

На саммите в Брюсселе министры иностранных дел стран - членов ЕС одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Его процитировало РИА «Новости».

Италия Военные Корабли Европа Евросоюз
19 февраля 2024, 14:31
Президента Бразилии объявили персоной нон грата из-за сравнения войны в Газе с Холокостом
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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата из-за его сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Подробности сообщил израильский телеканал i24.

Кац вызвал посла Бразилии в Израиле Федерико Майеру для выговора. Глава ведомства заявил, что сравнение «справедливой войны Израиля» против ХАМАС со зверствами Адольфа Гитлера и нацистов - позор.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Государства Израиль - сообщите президенту Луле, что он нежелательная личность в Израиле», - подчеркнул он.

В социальной сети X телеканал сообщил, что Израиль объявил бразильского президента персоной нон грата.

Ранее власти США собирались отправить Израилю боеприпасы общей стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Государство продолжает военные действия в Газе, несмотря на резкое осуждение его действий со стороны арабских стран. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. По данным на 10 февраля, числе погибших в Газе превысило 28 тысяч.

Израиль Бразилия Войны Конфликт Израиля и Палестины Холокост Палестина

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