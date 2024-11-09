Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом сообщил ТАСС.
В конкурсе участвовали представительницы 76 стран. В финал вышли четыре победительницы - по одной на каждую стихию, самым почетным из них считается «Мисс Земля».
Обладательницей этого титула стала 21-летняя Джессика Лейн. Это первая австралийка в истории конкурса красоты «Мисс Земля», которой удалось занять первое место. Девушка учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество.
Титул «Мисс Вода» получила представительница США, исландка победила в номинации «Мисс Воздух», а перуанка - «Мисс Огонь».
Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка. В 2023 году она стала обладательницей короны на конкурсе «Краса России».
Ранее уроженка Перми Влада Андрианова стала первой вице-миссис на конкурсе красоты Mrs Supermodel Worldwide 2024. В финале состязания участвовали 14 конкурсанток из разных стран.
Разработанная Стерлинговым программа дробила биткоины по заказу клиентов и выводила их в наличные деньги. С 2011 по 2021 год сервис обработал более 1,2 миллиона виртуальных монет, заработанных хакерами, которые занимались кражами данных, торговали наркотиками и порнографией с участием детей.
Кроме тюремного заключения, суд обязал Стерлингова выплатить компенсацию на сумму 395,5 миллиона долларов, а также конфисковал его активы на 1,76 миллиона в американской валюте.
По данным агентства Bloomberg , россиянин изначально не признавал свою причастность к сервису Bitcoin Fog. Но в начале октября дал признательные показания и заявил, что сожалеет о вреде, который причинил.
В середине августа окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы. Его обвинили в торговле крадеными данными банковских карт. По данным обвинения, осужденный действовал с 2016 по 2021 год и успел продать данные более 300 кредиток и дебетовых карт на общую сумму более миллиона долларов.
Речь идет об идеологии воукизма, предполагающей повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой принадлежности.
Авторы публикации напомнили, что Трамп фактически назначил Брауна на должность первого чернокожего начальника штаба ВВС в начале 2020 года. Перед утверждением сенатом Браун высказывался о расовой несправедливости в армии. В частности, озвучивал сложности в продвижении по службе людей с афроамериканскими корнями.
«Теперь люди из окружения Трампа увидели в Брауне потенциальную угрозу для плана избранного президента по отказу от программ многообразия и инклюзивности в Пентагоне», - отметили в статье.
Ранее в Пентагоне сообщили о выявленных проблемах в военно-промышленном комплекса США из-за поддержки ВСУ.
Помощь Украине вызвала сложности в поддержании и увеличении складов оружия для нужд американской армии.
Сейсмологи обнаружили тревожные признаки в разломе в ходе высокоточного картографирования под водой. После исследования Каскадной зоны субдукции они выявили четыре отдельных сегмента вдоль разлома протяженностью 970 километров. Они охватывали территорию от юга Канады до Северной Калифорнии.
По прогнозам экспертов, на США в ближайшие годы могут обрушится катаклизмы небывалой силы. Например, подземные толчки спровоцируют мощное цунами, которое может нанести серьезный вред сразу нескольким штатам.
В октября ураган «Милтон» обрушился на Флориду и принес серию тайфунов и сильные ливни.
Он повредил более 125 домов и осушил залив Тампа. В зоне возможных подтоплений оказались около 11 миллионов человек. Жертвами урагана стали 10 местных жителей.