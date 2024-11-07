07 ноября 2024, 20:10

Путин рассказал о роли России в современном мире

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения Соединенных Штатов и Евросоюза. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников», - сказал он.

Глава государства отметил, что санкции, введенные Западом против России, не возымели эффекта. Это значит, что расчеты европейских лидеров на сокрушительное поражение страны не оправдались.

Также Путин сообщил, что россиянам выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов. По его словам, в мире наблюдается «столкновение принципов, на которых выстраиваются отношения между странами». Мир меняется кардинально и необратимо.

Международные отношения Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 20:22
Путин высказался о формировании нового многополярного мира
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов. На это указал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Только тогда мы сможем обеспечить, действительно, долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития», - сказал он.

Российский лидер отметил, что прежнее устройство мира ушло, а за формирование нового развернулась борьба. В ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия остается необходимой для всего мира.

Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 20:06
Путин предупредил об угрозе ядерной эскалации
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Международные конфликты чреваты взаимным уничтожением. Вера Запада в собственную безнаказанность может привести к трагедии из-за возможного применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на заседании клуба «Валдай».

«Клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», - сказал он.

Ядерное оружие Международные отношения Запад Владимир Путин
07 ноября 2024, 19:16
Песков отверг вмешательство России в американские выборы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США являются ничем не подкрепленными инсинуациями. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Известий» в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что российская сторона неоднократно сообщала о невмешательстве в избирательные кампании во время выборов в других странах.

«Мы и в эту избирательную кампанию не вмешивались, ни в Америке, ни в Молдове. Все эти обвинения - это не подкрепленные инсинуации», - отметил Песков.

Посольство в Вашингтоне назвало клеветой обвинения во влиянии на выборы президента США. В дипмиссии подчеркнули, что намеки на «российское вмешательство» уже стали недоброй традицией, которой следуют в Соединенных Штатах.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер ранее обвинил Россию в попытке сорвать выборы. По его мнению, из-за этого на двух избирательных участках в округе Фултон проводили эвакуацию.

США Дмитрий Песков Россия Выборы
07 ноября 2024, 18:29
Лукашенко помиловал более 30 осужденных в Белоруссии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Среди помилованных две женщины и 29 мужчин, их имена не раскрываются. Фигурантов освободили без погашения судимостей, МВД продолжит наблюдать за поведением фигурантов По информации источника, семеро осужденных признаны многодетными родителями, трое являются инвалидами, а у 17 имеются хронические заболевания.

В сентябре Лукашенко помиловал 37 человек в преддверии Дня народного единства. «Пул Первого» отмечал, что все они в письмах глава государства раскаялись в своих преступлениях и попросили президента дать им возможность вести законопослушный образ жизни на свободе.

Перед этим белорусский лидер приказал выпустить из тюрем еще 30 человек , осужденных за протесты.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме