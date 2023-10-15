Путин рассказал о подрывной деятельности США против России и Китая

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Глава государства подчеркнул, что европейские страны не хотят ссориться с Китаем, а Россия не планировала создавать военно-политический союз с КНР.

«Мы не объединяемся в какой-то союз, много раз про это говорили уже. А вот США как раз так делают. Более того, они заставляют союзников ухудшить отношения с нами и Китаем», - сказал он.

Путин напомнил, что на одном из последних саммитов НАТО появились разговоры об азиатском измерении для альянса.

«США сами вступили в борьбу с Китаем, после чего начали подтаскивать туда Европу, которая не хочет с ним ссориться. Товарооборот между европейцами и КНР постоянно растет, еще больше, чем с нами. Но американцы Европу туда толкают», - добавил российский лидер.

Ранее Путин рассказал о положительной черте Китая , которая выгодно отличает страну на фоне других.