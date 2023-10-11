Путин рассказал о переориентации поставок энергоносителей на Юг и Восток

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«В короткий срок удалось переключить поставки нефти на быстрорастущие и перспективные рынки других регионов мира, Юг и Восток. Если посмотреть на пять крупнейших азиатских экономик, то их вклад превысил в мировую экономику, то их совокупную долю США и всех стран Евросоюза вместе взятых по паритету покупательной способности», - сказал он.

Президент отметил, что Россия вынуждена реагировать на объективные тенденции в международной конъюнктуре.

«На горизонте до 2050 года, спрос на природный газ увеличится везде, кроме Европы и Северной Америки. Доля Азии в мировом спросе за этот период вырастет в полтора раза, до 30%», - заключил глава государства.

Путин также предупредил, что России предстоит разобраться с решениями властей Запада, которые привели к хаосу на мировом энергетическом рынке.