Путин рассказал о мощности строящейся Росатомом АЭС в Египте
Энергоблоки на реакторах АЭС «Эль-Дабаа» в Египте ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции, сообщил «Первый канал».
Реализованная Росатомом АЭС будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления Египта, указал российский лидер.
«Росатом возводит в Египте сразу четыре энергоблока АЭС общей мощностью 4800 мегаватт», - указал Путин.
Глава государства добавил, что строительство первой АЭС в Египте стало важнейшим проектом для российско-египетских отношений. По его словам, сотрудничество меду двумя странами продолжает развиваться.
«Египет, действительно, наш близкий друг и стратегический партнер», - подчеркнул российский лидер.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в ближайшие дни планирует совершить ряд региональных поездок и международных контактов. Президент также проведет встречу со студентами.