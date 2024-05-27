27 мая 2024, 16:24

Путин раскрыл сумму инвестиций России в экономику Узбекистана

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие экономики России, что особенно заметно в строительной сфере, а также в области ЖКХ и транспорта. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, в России проживают и работают более миллиона граждан Узбекистана.

«Их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что страны являются партнерами, и инвестиции России в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Он отметил, что сейчас они достигли планки в 10 миллиардов долларов.

Ранее Путин озвучил приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии. Президент рассказал, что ими являются сферы инвестиций и высоких технологий.

Инвестиции Россия Владимир Путин Узбекистан Экономика
27 мая 2024, 16:10
Евросоюз ввел санкции против сотрудников ФСИН и МВД
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз ввел в действие новый санкционный режим против России, в результате под ограничения попали 19 человек и одна организация. Информацию об этом опубликовали в официальном журнале ЕС.

В документе указали, что в антироссийский санкционный список вошли ФСИН, а также судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска, Владимирской области, сотрудники ФСИН, МВД и Следственного комитета. В Евросоюзе подчеркнули, что ограничения вводились якобы из-за нарушений прав человека.

О введении нового санкционного режима 27 мая сообщило информационное агентство DPA. По данным европейских дипломатов, Евросоюз подготовил порядка 20 списков, которые неформально назвали именем блогера Алексея Навального.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал введение экономических ограничений против России. По мнению главы государства, санкции создали определенные проблемы, но также подтолкнули страну к развитию.

Суд ФСИН Санкции Россия Евросоюз
27 мая 2024, 16:04
Польша ограничила передвижения по стране для российских дипломатов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», - констатировал Сикорский.

Он пояснил, что дипломатам разрешат передвигаться исключительно в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов. Ограничение не распространится на посла России Сергея Андреева.

Министр иностранных дел Польши напомнил, что в его стране идет кампания по борьбе с диверсиями и саботажем, к которым якобы причастна Россия. Именно с этим связано решение по поводу дипломатов.

Накануне, 26 мая, Польша также подняла в небо авиацию из-за «интенсивных действий» России.

Дипломатия Россия Польша
27 мая 2024, 15:21
Лавров объяснил решение исключить «Талибан» из списка террористов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Движение «Талибан»* стало действительной властью в Афганистане, поэтому инициатива исключения организации из списка террористов является «осознанием реальности». Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за событиями в Афганистане.

«Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», - указал глава МИД.

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что дипломатическое ведомство совместно с Минюстом работает над вопросом о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации.

Решение об исключении движения из списка поддержал российский МИД. По его мнению, эта инициатива даст Афганистану возможность стать более стабильным регионом и выйти из изоляции.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

Афганистан Сергей Лавров Россия МИД РФ
27 мая 2024, 13:56
Главы МИД стран ЕС утвердили новый режим санкций против России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России «за нарушения прав человека». Об этом сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, уже готовы около 20 списков с ограничениями. Санкционный режим неформально назвали именем блогера Алексея Навального.

Западные рестрикции в отношении России создали определенные проблемы, но привели к появлению возможностей для развития страны, заявил ранее президент Владимир Путин.

После ухода зарубежных компаний с отечественного рынка Россия получила хороший урок , отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Санкции Россия Евросоюз

Новости по теме