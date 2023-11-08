Путин раскрыл принципы партнерства России и Казахстана

«Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», - сказал он.

По словам главы государства, он уверенно оценивает будущее союзнических отношений России и Казахстана, «какая бы обстановка ни складывалась в мире».Также Путин отметил, что у стран есть поле для сотрудничества, например, в газовой сфере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что предстоящая поездка президента Владимира Путина в Казахстан не связана с другими международными контактами соседнего государства. Он отметил, что поездка российского лидера станет очень важной для развития двусторонних отношений обеих стран.