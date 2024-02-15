15 февраля 2024, 07:52

Путин раскрыл отношение Бербок к России и Германии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок враждебно настроена не только по отношению к России, но и к ФРГ. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео с их беседой опубликовали в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, такие люди, как Бербок, враждебно настроены к России. Но немецкий министр таким же образом относится и к собственной стране.

«Потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа», - подчеркнул он.

Также российский лидер высказался о преступлениях Гитлера и всей нацистской Германии. По его мнению, современные жители ФРГ не должны нести ответственность за действия своих предков. Глава государства добавил, что давать оценку действиям современных политиков нужно по их решениям.

15 февраля 2024, 08:01
«Наглая ложь». В Турции отреагировали на возможные санкции ЕС из-за России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Информация о том, Турция якобы помогает России в военных целях и обходе санкций не соответствует действительности. Таким образом в интервью РИА «Новости» турецкий дипломатический источник прокомментировал сообщения агентства Bloomberg о готовности ЕС ввести санкции против турецких фирм.

«Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций - наглая ложь», - заметил собеседник.

По его мнению, на Западе пытаются подорвать посреднические усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине. По данным Bloomberg, европейские санкции могут коснуться компаний из Турции, Китая, Таиланда, Индии, Казахстана и ряда других стран. В ЕС настаивают на том, что эти государства якобы поддерживают военные усилия России на Украине.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал западные страны остановить поддержку Украины. По мнению дипломата, это лишь «подливает масла в огонь».

Турция Санкции Россия
15 февраля 2024, 07:48
Сын Трампа усомнился в реальности «российской угрозы»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Угроза США со стороны России, о которой предупредили конгресс, вряд ли является реальной. Об этом в социальной сети Truth Social написал сын бывшего президента страны Дональд Трамп-младший.

«Кто-то правда верит в том, что информация о серьезной российской угрозы появилась спустя 30 секунд после отказа спикеры палаты представителей поддержать выделение Украине 60 миллиардов долларов?» - сообщил он.

По мнению Трампа-младшего, только очень недалекие люди могут купиться на эти вбросы.

«Прямо как по учебнику, пропаганда глубинного государства», - добавил политик.

Ранее Комитет по разведке палаты представителей США сообщил членам конгресса о якобы угрозе национальной безопасности и призвал президента Джо Байдена предать эту информацию общественности. Глава комитета Майк Тернер утверждал, что угроза связана с Россией.

США Конгресс США Россия
15 февраля 2024, 07:48
Хуситы пригрозили усилить удары, если Израиль не прекратит операцию в Газе
Читайте нас в: Google Новости
Движение «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что готовы к новой эскалации в Красном море, если Израиль не остановит военную операцию в Газе. Об этом сообщил телеканал ITV со ссылкой на представителя йеменских хуситов Мохаммеда аль-Бухайти.

«Если агрессия против сектора Газа не прекратится и „осада не будет снята“, произойдет „эскалация“, о которой „будет объявлено, когда придет время“», - передал телеканал слова аль-Бухайти.

Он подчеркнул, что у хуситов есть много целей для атак, в том числе дипломатические миссии и военные базы США и Великобритании. Представитель движения добавил, что «Ансар Алла» готово наносить удары «везде».

Хуситы без раздумий бы нанесли удары по территории западных стран, если бы располагали ракетами и военными самолетами, подытожил он.

Члены «Ансар Аллы» с ноября прошлого года атакуют британские и американские корабли в Красном море. На фоне этого прервались цепочки поставок ряда товаров, в том числе чая.

США Великобритания Йемен
15 февраля 2024, 07:27
Байден пожаловался на количество случаев массовой стрельбы в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С начала 2024 года в США произошло больше эпизодов массовой стрельбы, чем прошло дней. Об этом заявил президент страны Джо Байден, его слова привела пресс-служба Белого дома.

Таким образом он отреагировал на стрельбу во время парада в честь победителей Супербоула в Канзас-Сити (штат Миссури).

Ранее стало известно, что во время торжественного мероприятия в районе вокзала Юнион Стейшн произошла стрельба. Один человек скончался, еще 22 получили ранения.

«В 2024 году у нас произошло больше случаев массовой стрельбы, чем закончилось дней. Трагедия в Миссури глубоко ранит душу Америки», - сказал Байден.

Президент призвал Конгресс сократить оборот штурмового оружия, усилить проверки покупателей и ограничить размер рожков.

«Для меня мы являемся государством, где люди имеют право гулять по улице, спокойно ходить в школу и церковь, праздновать Супербоул без опасения стать жертвой оружейного насилия», - добавил он.

В начале января стрельба произошла в школе в штате Айова, пострадали пять человек.

США Оружие Джо Байден

Новости по теме