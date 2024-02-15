Путин раскрыл отношение Бербок к России и Германии

По словам главы государства, такие люди, как Бербок, враждебно настроены к России. Но немецкий министр таким же образом относится и к собственной стране.

«Потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа», - подчеркнул он.

Также российский лидер высказался о преступлениях Гитлера и всей нацистской Германии. По его мнению, современные жители ФРГ не должны нести ответственность за действия своих предков. Глава государства добавил, что давать оценку действиям современных политиков нужно по их решениям.