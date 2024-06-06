06 июня 2024, 02:22

Путин раскрыл колоссальную ошибку США

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Власти США своими руками убивают доллар, что заставляет переходить страны на национальные валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

По мнению Путина, запрет использовать доллар в международных расчета является одной из колоссальных ошибок американской администрации.

«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, поднимать его значение и авторитет. Убивают его просто сами своими руками», - сказал он.

Однако, по словам президента, переход на национальные валюты помог укрепить их и развивать отношения со странами.

Путин отметил, что сейчас основным экономическим партнером России является Китай. Отношения двух стран не носят ситуативного характера, а опираются на глубинные интересы.

США Доллары США Международные отношения Владимир Путин
06 июня 2024, 02:09
Врачи зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом
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Медики зафиксировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения.

«Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил о подтвержденном смертельном случае заражения птичьим гриппом, выявленном у жителя штата Мехико», - указали в ВОЗ.

Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), который зарегистрирован во всем мире.

Пациенту было 59 лет. До заражения у него не было контактов с домашней птицей или другими животными. Перед появлением острых симптомов мужчина три недели был прикован к постели по другим причинам. Потом у больного поднялась температура, появились диарея и тошнота. Он обратился за медицинской помощью 24 апреля и умер в тот же день.

Ранее в Японии уничтожили порядка 70 тысяч кур из-за птичьего гриппа.

На одной из ферм после вспышки вируса погибли 450 домашних птиц.

Мексика Мужчины Вирусы человека Птичий грипп
06 июня 2024, 02:04
Два человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии
РИА «Новости»
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Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения поездов в Чехии. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, в среду, 5 мая, в чешском городе Пардубице столкнулись экспресс и товарный поезд. В результате аварии погибли два человека, десятки - получили ранения. Представитель железнодорожного оператора Sprava zeleznic сообщил, что число погибших может еще увеличиться.

Ранее в Амурской области сошел с рейса товарный поезд: на земле оказалось 29 вагонов с углем. В результате аварии никто не пострадал.

Чехия Поезда
06 июня 2024, 01:43
Физо не поверил в покушение одинокого сумасшедшего
РИА «Новости»
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Премьер Словакии Роберт Фицо впервые обратился к народу после покушения и рассказал о его причинах. Видеообращение политика появилось на его странице в Facebook*.

«Из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции», - сказал Фицо.

По его словам, антиправительственные СМИ и НПО попытаются уменьшить значение произошедшего и будут отрицать связь между нападавшим и оппозицией.

Политик добавил, что у него нет причин верить, что за покушением стоял одинокий сумасшедший. Он напомнил, что еще до нападения говорил о возможности покушения на кого-то из правительства Словакии.

Покушение на Роберта Фицо произошло в Гандлове после заседания правительства. В него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице. Политика госпитализировали с кровоизлиянием в брюшной полости. Врачи несколько дней боролись за жизнь Фицо, прежде чем его состояние стабилизировалось.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Facebook Оружие Оппозиция Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
05 июня 2024, 23:39
«Тупые, как этот стол». Путин назвал бредом заявления о желании России напасть на НАТО
РИА «Новости»
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Авторы заявлений о планах России якобы напасть на НАТО «тупые, как стол», а все подобные утверждения являются бредом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», - сказал он.

Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не угрожала главам других государств.

По его словам, это моветон. Президент напомнил, что российские власти всегда придерживались только своей позиции по всем вопросам.

Кроме того, Путин рассказал зарубежным журналистам, что нужно для окончания конфликта на Украине. По его словам, для этого Запад и США должны перестать поставлять оружие ВСУ.

Россия НАТО Владимир Путин

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