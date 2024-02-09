Путин раскрыл Карлсону секрет патриотизма в России

Он объяснил, что многие народы считают Россию своей Родиной, а ее народ - большой семьей. По этой причине в стране можно наблюдать высокий уровень патриотизма, добавил Путин.

«Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи», - он.

Российский лидер подчеркнул, что семья является основой государства, а понятия Родины и семьи имеют крепкую связь. По его словам, без уверенности в завтрашнем дне для страны нельзя обеспечить «нормальное будущее для своих детей и для своей семьи».

«Вот почему в России так развит патриотизм», - заключил Путин.

Интервью Такера Карлсона с российским лидером за 12 часов в соцсети X посмотрели 90 миллионов раз. По мнению политолога Анны Богачевой, видеозапись беседы может стать основой для изменения отношения иностранцев к России. Она добавила, что американцы ощущают нехватку плюрализма мнений в медийном пространстве.