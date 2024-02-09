09 февраля 2024, 16:30

Путин раскрыл Карлсону секрет патриотизма в России

РИА «Новости»
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Бережное отношение к культуре и религии является основой безопасности России и патриотизма. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он объяснил, что многие народы считают Россию своей Родиной, а ее народ - большой семьей. По этой причине в стране можно наблюдать высокий уровень патриотизма, добавил Путин.

«Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи», - он.

Российский лидер подчеркнул, что семья является основой государства, а понятия Родины и семьи имеют крепкую связь. По его словам, без уверенности в завтрашнем дне для страны нельзя обеспечить «нормальное будущее для своих детей и для своей семьи».

«Вот почему в России так развит патриотизм», - заключил Путин.

Интервью Такера Карлсона с российским лидером за 12 часов в соцсети X посмотрели 90 миллионов раз. По мнению политолога Анны Богачевой, видеозапись беседы может стать основой для изменения отношения иностранцев к России. Она добавила, что американцы ощущают нехватку плюрализма мнений в медийном пространстве.

Дети Семья Россия Религия Владимир Путин Патриотизм Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 16:24
«Не забывать уроки истории». Интервью Путина откроет Западу глаза на угрозу нацизма
Пресс-служба Кремля
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Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону покажет политикам Запада опасность поддержки нацистских идей. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Она назвала Россию мощным щитом против распространения идеологии неонацизма в мире.

«Пусть это интервью откроет глаза политикам Запада на опасность поощрения нацистских идей. Нужно не забывать уроки истории», - подчеркнула Занко.

Депутат отметила, что идеология нацизма - противоестественна для человека. Целью специальной военной операции сегодня является денацификация. От влияния нацистской идеологии пытались избавиться советские солдаты и в годы Великой Отечественной войны.

В интервью Карлсону Путин рассказал, что у украинского лидера Владимира Зеленского была свобода вести переговоры. Президент Украины обещал мир своему народу, но предал избирателей и встал на сторону неонацистов. Запретив диалог с Россией, Зеленский совершил большую дипломатическую ошибку.

Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес предположил, что интервью Путина произведет в США эффект землетрясения. Российскому президенту удалось разоблачить «демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».

Военные Россия Интервью Запад История Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 16:03
Шольц опубликовал фото со своим «двойником» из США
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Канцлер Германии Олаф Шольц поделился с подписчиками своей фотографией с американским сенатором-демократом Крисом Кунсом. Он опубликовал запись в соцсети X.

Шольц побывал в Вашингтоне и встретился с там с похожим на него сенатором. Немецкий канцлер назвал его своим «двойником» и прикрепил к сообщению совместную фотографию.

«Приятно снова увидеть своего двойника - Криса Кунса!» - отметил Шольц.

Он прибыл в американскую столицу 8 февраля и провел переговоры с членами сената. Канцлер также планирует во время визита в США провести встречу с президентом Джо Байденом.

Ранее Шольц на фоне ослабления потока помощи Украине со стороны Белого дома и Евросоюза указал на острую нехватку оружия и боеприпасов в ВСУ. Он призвал не допустить победы России, так как это якобы «нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку».

Канцлер ФРГ напомнил об истекших финансовых обязательствах Запада по поддержке Украины. По его словам, Германия направила украинской армии военную помощь на сумму в 30 миллиардов долларов.

Германия Фото Вашингтон Соцсети Олаф Шольц
09 февраля 2024, 15:24
Илон Маск решил отказаться от мобильного телефона
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Американский бизнесмен, миллиардер, основатель SpaceX и владелец бывшего Twitter Илон Маск решил отказаться от использования мобильного телефона. Об этом он сам рассказал в своем аккаунте в социальной сети X.

Он уточнил, что откажется от своего телефонного номера через несколько месяцев. При этом гаджетом предприниматель все же будет пользоваться.

«Буду использовать только X для обмена текстовыми сообщениями и для аудио- и видеозвонков», - подчеркнул Маск.

Накануне в своем акаунте он написал пост, в котором выразил недовольство идеей Евросоюза ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона. Рестрикции грозят корреспонденту за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Видео с главой государства и Карлсоном набрало в соцсети Маска более 90 миллионов просмотров за 12 часов. А Владимир Путин попал в тренды в Соединенных Штатах.

Полную запись интервью российского лидера с американским журналистом доступно на Rutube -канале «360».

Twitter Санкции Евросоюз Илон Маск Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 15:22
США призвали бороться с антисемитизмом внутри страны
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Госдепу США следует обратить внимание на рост антисемитизма в стране, а не поучать других. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече со спикером израильского кнессета (парламента) Амиром Оханом в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, сообщило агентство MTI.

Дипломат подчеркнул, что после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в 2023 году число антисемитских вылазок против еврейский общин увеличилось как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах. Лишь в США зафиксировали рост таких случаев на 300%.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что Госдеп прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других государствах. Рост антисемитизма в Европе и США связан с большим количеством переселенцев из Северной Африки и арабских стран Ближнего Востока, считает Сийярто.

Российское посольство в США ранее прокомментировало обвинения в адрес России в антисемитизме. По словам дипломатов, подготовленные американцами материалы говорят о слабости исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции и пробивают «очередное дно невежества».

США Венгрия Госдеп США Европа

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