21 декабря 2023, 19:11

Путин провел телефонные переговоры с Мадуро

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обсудили широкий круг вопросов, сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждались актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере.

Николас Мадуро Международные отношения Владимир Путин
21 декабря 2023, 19:32
Узбекистану не понравились слова Прилепина о мигрантах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Послу России в Узбекистане Олегу Мальгинову придется объясниться за высказывания Захара Прилепина. Дипломата вызвали в республиканский МИД, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии „Справедливая Россия - За правду“ Захара Прилепина», - указали в министерстве.

В МИД Узбекистана подчеркнули, что подобные заявления противоречат духу стратегического партнерства и союзничества между республикой и Россией. В ведомстве предупредили, что они могут оказать негативное влияние на дружеских отношениях стран.

Сам Мальгинов заметил, что общего между озвученной позицией Прилепина и мнением российского руководства в отношении Узбекистана нет. По его словам, в России никогда не сомневались в территориальной целостности республики. Посол пообещал, что МИД РФ даст комментарий по поводу случившегося.

Накануне Прилепин отмечал, что «искренне стоит» на присоединении территорий, откуда в России приезжают гастарбайтеры. Писатель объяснил свое мнение тем, что приезжих необходимо обучать русскому языку «не здесь», а «там уже, в Узбекистане, допустим».

В пресс-службе «Справедливой России - За правду» в комментарии РИА Новости отметили, что председатель фракции Сергей Миронов не в курсе заявления Прилепина. Якобы позиция однопартийца ему не знакома, а слова писателя могли неправильно интерпретировать.

Мигранты Россия Узбекистан
21 декабря 2023, 18:33
Победившую экономический кризис Грецию назвали страной года
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Греция получила звание «страны 2023 года» по версии журнала The Economist. Журналисты отметили ее успехи в преодолении экономического кризиса.

«Греция стала нашим победителем. Еще десять лет ее высмеивали на Уолл-стрит, долговой кризис парализовал экономику. Долгое время в политике процветали экстремистские партии левого и правого толка, доходы сильно упали. Но спустя годы Греция возглавила список экономик богатых государств мира», - написали авторы статьи.

Журналисты отметили, что переизбранное в июле правоцентристское правительство начало проводить проевропейскую и проамериканскую внешнюю политику, а к России - весьма настороженную.

Помимо Греции в The Economist отметили экономические успехи Бразилии и Польши.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что власти страны не дадут согласие на пересмотр бюджета Евросоюза , если он включит в себя только выделение помощи Украины и ничего больше.

Греция Экономика
21 декабря 2023, 18:18
Неизвестный открыл стрельбу в университете в центре Праги
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Днем в четверг в здании факультета искусств в Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба управления чешской полиции в социальной сети X.

«Мы можем подтвердить, что есть погибшие и несколько десятков раненых. Стрелка ликвидировали», - заявили в пресс-службе полиции.

Точное количество погибших в ведомстве не привели. Задействованные на месте стрельбы спасатели рассказали журналистам издания Czech Crunch , что установить число раненых также пока что не удалось, идет обследование помещений учебного заведения.

Газета Seznam Zprava уточнила, что сотрудникам и студентам факультета во время стрельбы приказали забаррикадироваться в учебных кабинетах и выключить свет Издание Aktu со ссылкой на источники уточнило, что нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом, стрельба произошла на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

В начале декабря в США мужчина начал стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, ранения получили несколько человек.

Чехия Стрельба Оружие
21 декабря 2023, 17:00
Украина объявила в розыск бизнесмена Гинера и вице-спикера Думы Бабакова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и президент российского футбольного клуба ЦСКА попали в список разыскиваемых лиц на Украине. Об этом со ссылку на базу данных украинского МВД сообщили «Известия».

Уголовное дело против президента ЦСКА Евгения Гинера Украинские силовики завели еще в начале августа. По версии следствия, принадлежащая бизнесмену компания АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина» якобы поставляла снаряды различного калибра стрелкового оружия в Вооруженные силы России.

Также Гинера обвинили в нарушении энергетической безопасности Украины за строительство теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе, подключенные к российским сетям.

Кроме того, Гинер и Бабаков, по версии Госбюро расследований Украины, являются теневыми совладельцами компании VS Energy, на которую приходится до 10% всего энергорынка Украины, напомнил «Коммерсант». В самой компании связь с россиянами отрицали, но украинский Минюст подготовил иск для национализации имущества фирмы.

Российский предприниматель и депутат стали фигурантами уголовных дел о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Суд уже вынес решение о заочном аресте Евгения Гинера. Александр Бабаков пока считается «скрывающимся от органов досудебного преследования.

Уголовное дело СБУ Депутаты Россия Бизнес Украина

Новости по теме