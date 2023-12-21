Путин провел телефонные переговоры с Мадуро

Послу России в Узбекистане Олегу Мальгинову придется объясниться за высказывания Захара Прилепина. Дипломата вызвали в республиканский МИД, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии „Справедливая Россия - За правду“ Захара Прилепина», - указали в министерстве.

В МИД Узбекистана подчеркнули, что подобные заявления противоречат духу стратегического партнерства и союзничества между республикой и Россией. В ведомстве предупредили, что они могут оказать негативное влияние на дружеских отношениях стран.

Сам Мальгинов заметил, что общего между озвученной позицией Прилепина и мнением российского руководства в отношении Узбекистана нет. По его словам, в России никогда не сомневались в территориальной целостности республики. Посол пообещал, что МИД РФ даст комментарий по поводу случившегося.

Накануне Прилепин отмечал, что «искренне стоит» на присоединении территорий, откуда в России приезжают гастарбайтеры. Писатель объяснил свое мнение тем, что приезжих необходимо обучать русскому языку «не здесь», а «там уже, в Узбекистане, допустим».

В пресс-службе «Справедливой России - За правду» в комментарии РИА Новости отметили, что председатель фракции Сергей Миронов не в курсе заявления Прилепина. Якобы позиция однопартийца ему не знакома, а слова писателя могли неправильно интерпретировать.