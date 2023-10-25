Путин призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

«Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев - последователей крупнейших традиционных мировых религий», - сказал он.

По словам Путина, главной задачей на Ближнем Востоке является «остановить кровопролитие», чтобы конфликт не вышел за его пределы. Некоторые силы хотят спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта, чтобы запустить «волну хаоса и взаимной ненависти», добавил он.

Глава государства напомнил, что об этом он неоднократно подчеркивал во время телефонных разговоров и личных встреч с главами ближневосточных и других государств.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что обострившийся конфликт Израиля и Палестины необходимо прекратить как можно скорее. Он назвал беспрецедентно острым новый виток в противостоянии.

Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, по стране выпустили тысячи ракет.