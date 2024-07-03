03 июля 2024, 19:56

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского коллегу Владимира Путина вновь посетить страну в ноябре 2024 года, на что он ответил согласием. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча Токаев и Путина состоялась вечером 3 июля в президентском центре Казахстана. На ней глава республики предложил Путину вновь приехать в страну и совместить визит с заседанием Высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности.

«Полагаю, это необходимо для поддержания набранного темпа сотрудничества между Россией и Казахстаном. Надеюсь увидеть Вас еще раз в нашей стране, теперь уже с государственным визитом», - обратился Токаев к Путину.

Российский президент поблагодарил коллегу за приглашение и согласился, что поездку рациональнее осуществить в сроки проведения саммита ОДКБ.

«Благодарю за приглашение. Безусловно, оно принимается. Хочу напомнить, что Россия и Казахстан председательствуют в БРИКС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Будем помогать друг другу и поддерживать», - добавил он.

Ранее Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Казахстан Россия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
03 июля 2024, 20:34
Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин пообещал посетить Турцию и принять участие в переговорах с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом он ответил на приглашение турецкого коллеги во время беседы в Астане, сообщил «Интерфакс».

«Обязательно приеду», - сказал Путин.

Эрдоган заявил, что ждет его в «самое кратчайшее время». А президент России поблагодарил турецкого лидера за приглашение.

Путин и Эрдоган встретились на полях саммита ШОС в Астане 3 июля. Глава государства признался, что давно не видел президента Турции лично, хотя контактируют лидеры стран регулярно.

Российско-турецкие отношения, подчеркнул Путин, развиваются, несмотря на мировые сложности. Реализация совместных проектов идет по графику и без сбоев, заметил президент России.

Саммиты Турция Реджеп Эрдоган Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин ШОС
03 июля 2024, 18:01
Путин на встрече с Си назвал партнерство России и Китая гарантом стабильности в мире
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Всеобъемлющее и стратегическое партнерство России и Китая переживает свой лучший период в истории. Построенное на принципах равноправия взаимодействие стало главным стабилизирующим фактором на международной арене. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против других мировых игроков.

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. <…> Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», - заявил российский лидер.

Он добавил, что сейчас основные усилия двух стран направлены на реализацию плана о ключевых направлениях экономического сотрудничества до 2030 года. Главы двух держав подписали документ в марте 2023-го во время визита Си Цзиньпина в Москву.

Глава КНР согласился с президентом России, что все ранее достигнутые договоренности реализуются в полном объеме, а многоплановое сотрудничество идет по намеченному курсу, несмотря на всю сложность международной обстановки.

«Нам необходимо сохранить приверженность дружбе навеки, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальную ценность китайско-российских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества, прилагать неустанные усилия по защите наших законных прав и интересов, а также основных норм международных отношений», - заявил Си Цзиньпин.

Саммит ШОС начался в Астане в среду, 3 июля и продлится до вечера четверга. По его итогам участники подпишут 24 документа и совместную декларацию, подтверждающую принципы единства и добрососедства между государствами.

В первый же день Путин провел ряд встреч с главами государств. В частности, обсудил взаимное сотрудничество, ситуацию в регионе и мире с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Международные отношения Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
03 июля 2024, 16:50
Шольц рассказал об СМС-сообщениях, которые посылает Макрону
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ежедневно отправляет президенту Франции Эммануэлю Макрону сочувственные СМС после поражения коалиции последнего в первом туре парламентских выборов. Об этом сообщило агентство Der Spiegel.

«Мы ежедневно обсуждаем ситуацию, которая действительно оказалась удручающей», - признался политик.

Также Шольц заявил, что ежедневно «держит пальцы скрещенными», чтобы французы не допустили создания правительства во главе с «правопопулистской партией».

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже высмеяла это заявление в своем Telegram-канале.

«„Русские хакеры“ мне лично рассказали, что каждое сообщение он начинает так: „Mein Schatz, mein schöner Napoleon, …“ („Любимый мой, прекраснейший мой Наполеон…“ - прим. ред.) - написала она.

Первый тур парламентских выборов во Франции состоялся в воскресенье. По итогам партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники получили 33,4% голосов, «Новый народный фронт» - 27,98%, коалиция Макрона - 20,76% голосов. Второй тур голосования пройдет 7 июля.

Германия Эммануэль Макрон Франция Олаф Шольц
03 июля 2024, 16:08
МИД России исключил контакты с США по поводу инцидента в небе над Сирией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия не станет инициировать контракты с США по поводу серии опасных случаев со сближением американских беспилотников с российскими самолетами в воздушном пространстве Сирии. Об этом сказал заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости».

«Никаких контактов нет, связываться не будем», - подчеркнул он.

Рябков отметил, что инициатором этой ситуации выступили именно США.

«Начнем с того, что это американские беспилотники опасно сближались с нашими самолетами. Если бы они летали ближе к штату Техас, то и не было бы таких сближений», - добавил дипломат.

В конце июня беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС России в районе сирийской провинции Хомс на высоте порядка 8,5 тысячи метров. Генерал-майор Юрий Попов отмечал, что российский пилот продемонстрировал высокий профессионализм и предпринял меры для недопущения столкновения.

США Сирия Самолеты Россия

Новости по теме