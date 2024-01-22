Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте

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В церемонии начала строительства энергоблока АЭС также будет участвовать президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Проект сооружения первой египетской атомной электростанции реализует госкорпорация «Росатом».

В пресс-службе Кремля добавили, что всего в Египте на основе российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года планируется построить четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.

Строительство третьего энергоблока началось в мае 2023 года. Сооружение АЭС «Эд-Дабаа» стало первым масштабным проектом Росатома на территории Африки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что график Путина в ближайшие дни будет насыщенным. Помимо участия в церемонии начала строительства АЭС глава государства планирует совершить несколько региональных поездок и международных контактов.