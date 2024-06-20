Путин пригласил президента Вьетнама в Москву на празднование 80-летия Победы

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«Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве», - подчеркнул президент в начале встречи.

Также Путин поздравил собеседника с избранием на пост президента, отметив, что ему приятно это сделать лично. Повестку сегодняшних переговоров глава государства назвал обширной, включающей все актуальные вопросы развития двусторонних отношений стран.

Отдельно он отметил, что Россия придает важное значение развитию диалога со странами АСЕАН, в число которых входит Вьетнам.

«Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам», - указал Путин.