Путин пригласил китайских партнеров во Владивосток

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо продемонстрировало множество ошибок его охраны. Об этом РБК рассказал председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев.

Специалист отметил, что службы безопасности провалились, так как нападавший смог ранить премьера, несколько раз выстрелив в него.

«Потому что место пребывания охранялось недостаточно, и либо это эпизод, когда охраняемое лицо, то есть премьер, пошел здороваться с людьми, он не был предусмотрен программой его пребывания, и он получил пулю», - указал телохранитель.

Фонарев добавил, что охранники должны были перекрыть возможные линии атаки и «работать тактически». Он назвал ситуацию с Фицо сложной и предположил, что политик мог сам неожиданно подойти к толпе, в которой был злоумышленник.

«Я думаю, что премьер просто из-за погоды или хорошего настроения сделал этот подход, как мы называем, и он был у него импровизационный», - заключил телохранитель.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что Фицо удивился из-за того , как быстро происходило нападение на него. По словам лидера республики, премьер хорошо запомнил стрельбу и находился в сознании в больнице.