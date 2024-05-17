17 мая 2024, 08:55

Путин пригласил китайских партнеров во Владивосток

Unsplash
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Президент Владимир Путин обратился к китайским партнерам во время церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине. Он пригласил их на Восточный экономический форум во Владивостоке для обсуждения сотрудничества с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября», - отметил Путин.

По его словам, на этом мероприятии можно будет подробно обсудить вопросы сотрудничества, в том числе и на территориях опережающего социального-экономического развития. Российский лидер напомнил, что для зарубежных инвесторов создаются удобные преференциальные режимы.

Ранее глава государства рассказал, что поддерживает идею Китая о локализации производств в России. Страна может предоставить льготы для китайских инвесторов, чтобы реализовать масштабные проекты.

Россия Владивосток Владимир Путин
17 мая 2024, 09:20
Телохранитель перечислил главные ошибки охраны Фицо во время покушения
Global Look Press
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо продемонстрировало множество ошибок его охраны. Об этом РБК рассказал председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев.

Специалист отметил, что службы безопасности провалились, так как нападавший смог ранить премьера, несколько раз выстрелив в него.

«Потому что место пребывания охранялось недостаточно, и либо это эпизод, когда охраняемое лицо, то есть премьер, пошел здороваться с людьми, он не был предусмотрен программой его пребывания, и он получил пулю», - указал телохранитель.

Фонарев добавил, что охранники должны были перекрыть возможные линии атаки и «работать тактически». Он назвал ситуацию с Фицо сложной и предположил, что политик мог сам неожиданно подойти к толпе, в которой был злоумышленник.

«Я думаю, что премьер просто из-за погоды или хорошего настроения сделал этот подход, как мы называем, и он был у него импровизационный», - заключил телохранитель.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что Фицо удивился из-за того , как быстро происходило нападение на него. По словам лидера республики, премьер хорошо запомнил стрельбу и находился в сознании в больнице.

Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
17 мая 2024, 08:37
Путин поддержал настрой Китая на локализацию производств в России
РИА «Новости»
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Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на ЭКСПО в Харбине. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Россия и КНР реализуют масштабные совместные проект в области промышленной кооперации. На рынок РФ активно выходят китайские автоконцерны, проводятся программы по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и гражданского вертолета.

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку», - сказал президент.

Он добавил, что Россия готова предоставить доступ к уникальной отечественной базе и кадрам.

Глава государства вечером 16 мая прибыл в Харбин. Утром Путин первым делом возложил цветы к памятнику советским воинам , погибшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.

Россия Владимир Путин Китай
17 мая 2024, 08:18
Сектор Газа практически перестал получать топливо
Global Look Press
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Поставки топлива в палестинский анклав практически прекратились после начала военной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на южной границе территории сектора Газа и Египта. Об этом заявил на брифинге заместитель постоянного представителя главы ООН Фархан Хак, его процитировал ТАСС.

Он назвал ситуацию с топливом критической. По его словам, самые большие проблемы фиксируются на юге сектора Газа.

«Фактически, поступление топлива [в анклав] остановилось с началом операции в Рафахе, за небольшими исключениями», - подчеркнул Хак.

Ранее Израиль устроил артиллерийский обстрел Рафаха после провала переговоров с ХАМАС в Каире. Очевидцы рассказали, что израильские сухопутные войска также проводили боевые действия в городе в рамках КТО. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что местных жителей призвали временно эвакуироваться в Аль-Маваси.

Газ Военные Топливо ООН Конфликт Израиля и Палестины
17 мая 2024, 07:30
Рябков назвал авантюристской политику НАТО по отношению к России
РИА «Новости»
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НАТО балансирует на грани открытого вооруженного конфликта с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, - это авантюристическая политика», - сказал он.

По его словам, подобная политика полностью перечеркивает основные интересы безопасности стран блока. Если бы Соединенные Штаты и другие государства - члены НАТО серьезно отнеслись к призывам России, то происходящего сейчас разрушения архитектуры европейской безопасности можно было избежать.

Дипломат добавил, что расширение альянса привело к нынешнему кризису. Однако история ничему не учит НАТО.

В середине июня в Брюсселе состоится саммит глав Минобороны стран Североатлантического альянса. Также на министерском уровне пройдет заседание Совета НАТО - Украина.

Россия НАТО МИД РФ

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