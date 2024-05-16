Путин прибыл в Харбин в ходе визита в Китай
Президент Владимир Путин прибыл в Харбин в ходе своего визита в Китай. Об этом сообщило РИА «Новости».
Первый день посещения Путиным Китая закончился общением с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке. Ранее Путин и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры.
Затем состоялся торжественный обед. В меню были утка по-пекински, тушеные трепанги с луком, пельмени с креветками, пирожные из маша. После его окончания главы двух стран посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными.
Этот визит стал первой зарубежной поездкой Путина после инаугурации.