Путин предупредил об угрозе ядерной эскалации
Международные конфликты чреваты взаимным уничтожением. Вера Запада в собственную безнаказанность может привести к трагедии из-за возможного применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на заседании клуба «Валдай».
«Клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», - сказал он.